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İsrail acil durum operasyonu başlattı: Siviller silahlanıyor! Sığınak Avcıları Hamas için devrede: Kullanımı yasak ama...

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#Bunker Busters#Sığınak Avcıları#İsrail
İsrail acil durum operasyonu başlattı: Siviller silahlanıyor Sığınak Avcıları Hamas için devrede: Kullanımı yasak ama...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 14:27

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrailli sivilleri silahlandırmak için bir acil durum operasyonu başlattıklarını açıklarken, Aljazeera İsrail'in Hamas'ı hedef almak için Sığınak Avcısı olarak bilinen Bunker Busters bombalarını kullandığını iddia etti.

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Hamas'ın cumartesi sabahı başlattığı şok saldırıya hazırlıksız yakalanan İsrail adeta alarma geçmiş durumda. İntikam yemini eden başbakan Netanyahu Ortadoğu'yu değiştirecekleri iddiasında bulunurken İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklama dünya gündemine bomba gibi düştü.

İSRAİL ACİL OPERASYON BAŞLATTI: SİVİLLERİ SİLAHLANDIRIYOR

Ben-Gvir'in açıklamasına göre İsrail Hamas'ın saldırısı sonrası mümkün olduğunca çok sivilin silahlanmasını sağlayacak 'acil bir operasyon' başlattı.

Sınıra yakın noktalarda yaşayan gönüllülere ilk aşamada 4 bin tüfek, mermi, kask ve kurşun geçirmez yelek dağıtılacağını açıklayan Ben-Gvir 10 binin üzerinde ateşli silah satın alınmasıyla ilgili talimat verdiğini duyurdu ve konuyla ilgili hızlı aksiyon alan bakanlık görevlilerine teşekkür etti.

İsrail acil durum operasyonu başlattı: Siviller silahlanıyor Sığınak Avcıları Hamas için devrede: Kullanımı yasak ama...


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TEK BİR TELEFONLA SİLAH SAHİBİ OLACAKLAR

Ben-Gvir'in açıklaması açıklaması sonrası bakanlık operasyona ilişkin bir dizi kural açıkladı. Sivillerin silahlandırılması operasyonu kapsamında uygun şehirlerde yaşayan, sabıka kaydı ve sağlık sorunu olmayan herkes silah ruhsatı başvurusunda bulunabilecek.

Başvuru sahipleri sadece tek bir telefon görüşmesi ile silahlarına bir hafta içinde ulaşacak. Yapılan yeni düzenleme ile mermi satışına da esneklik getirilecek, mevcut sınır 50'den 100'e çıkarılacak.

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"SİVİL SAVAŞ SEFERBERLİĞİ" BİNLERCE KİŞİ BAŞVURDU

İsrail basını binlerce kişinin silah ruhsatı almak için başvuruda bulunduğunu yazarken operasyonu 'sivil savaş seferberliği' olarak tanımladılar.

İsrail acil durum operasyonu başlattı: Siviller silahlanıyor Sığınak Avcıları Hamas için devrede: Kullanımı yasak ama...

YURTDIŞINDAKİ ASKERLERİNİ ÜLKEYE GETİRDİLER

Hamas'ın saldırısı sonrası 300 bin yedek askerini göreve çağıran İsrail, yurt dışında yaşayan İsrail askerlerini ülkeye getirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden dün gece yapılan açıklamada, “İsrail Hava Kuvvetleri nakliye uçakları Karnaf ve Shimshon, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) savaşın devamı için ilave güç toplama çabalarının bir parçası olarak Demir Kılıçlar Savaşı'na katılmak üzere yurtdışında bulunan yüzlerce IDF savaşçısını İsrail'e geri getirdi” denildi.

İsrail acil durum operasyonu başlattı: Siviller silahlanıyor Sığınak Avcıları Hamas için devrede: Kullanımı yasak ama...

SIĞINAK AVCILARI DEVREDE

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Aljazeera ise bölgeden gelen raporlara göre, İsrail'in getireceği hasarı umursamadan Hamas'ı hedef almak için Sığınak Avcısı olarak bilinen Bunker Busters bombalarını kullandığını yazdı.

Hamas'ın iletişim teknolojileri ve silahlarla donattığı tünellere dikkat çeken Aljazeera 2014 yılındaki çatışmalar sırasında çok sayıda İsrailli askerinin bu tünellerde hayatını kaybettiğini hatırlattı ve Bunker Busters bombaları sayesinde İsrail kuvvetlerinin askerlerini riske atmadan Hamas'ı hedef aldığını yazdı.

İsrail acil durum operasyonu başlattı: Siviller silahlanıyor Sığınak Avcıları Hamas için devrede: Kullanımı yasak ama...

KULLANIMI YASAK AMA...

Sığınak Avcıları (Bunker Busters) ilk kez II. Dünya Savaşı sırasında kullanılmaya başladı. Kalın zırhı sayesinde sığınakları delip geçebilen, gömülü sert hedefleri yok etme kapasitesine sahip bomba, sadece tüneller ve yer altı sığınakları yok etmek için değil aynı zamanda binaları yıkmak için de kullanılıyor.

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Aljazeera bu tür silahların sivil nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasının yasak olduğunu belirtirken Bath Üniversitesi'nden Patrick Bury, İsrail'in şu an bu yasakları umursamadığını belirtti.

İsrail acil durum operasyonu başlattı: Siviller silahlanıyor Sığınak Avcıları Hamas için devrede: Kullanımı yasak ama...

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#Bunker Busters#Sığınak Avcıları#İsrail

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