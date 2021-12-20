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İsrail ABD'yi kırmızı listeye ekledi

#İsrail#ABD#Kırmızı Liste
İsrail ABDyi kırmızı listeye ekledi

İsrail, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Omicron mutasyonunun hızla yayılmasının ardından seyahat kısıtlaması getirdiği kırmızı listeye ABD’yi de ekledi.

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İsrail, salgının başlamasıyla birlikte tüm nüfusunu aşılayarak sıkı tedbirler alan ilk ülkeler arasında yer almıştı. Omicron mutasyonunun da tüm dünyada hızla yayılmasının ardından birçok ülkeye seyahat kısıtlaması getiren İsrail, son olarak kırmızı listeye eklediği ABD’ye seyahat kısıtlaması getirdi.

Çarşamba günü yürürlüğe girecek uygulama ile İsrailliler, ABD’ye yalnızca özel izin alarak girebilecek. Yetkililerin onayı ile ABD’ye uçuş izin alabilen İsrailliler ise, tam aşılanmış olsalar dahi ülkeye dönüşlerinde 7 günlük karantinaya girecek.

Salgınla mücadelede en etkili yöntemleri hızla devreye sokan ülkelerden biri olan İsrail’de salgının başından bu yana bir milyon 355 bin 491 vaka tespit edilirken, 8 bin 232 kişi ise hayatını kaybetti. Ülkede toplam Omicron vakası ise 134 olarak kayıtlara geçmişti.

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