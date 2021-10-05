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İsrail ABD'den İran'a yaptırım uygulamasını istiyor

#İsrail# ABD#İran
İsrail ABDden İrana yaptırım uygulamasını istiyor

İsrail yönetiminin ABD'den, nükleer anlaşmayı imzalamaması halinde İran'a "ağır" yaptırımlar uygulanmasını istediği bildirildi.

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Haaretz gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile İsrailli mevkidaşı Eyal Hulata'nın Washington'da bugün yapacağı görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Söz konusu yetkililer, İsrail'in ABD'den nükleer anlaşmayı imzalamaması halinde İran'a "acı verici" yaptırımlar getirmesini istediğini belirtti.

Sullivan-Hulata görüşmesinin ABD ve İsrail'in istihbarat paylaşımı ve Tahran'ın nükleer programının ne kadar ilerlediğine dair bir "temel değerlendirme" geliştirmesini sağlayacağı ifade edildi.

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İran ile P5+1 olarak adlandırılan ABD, Rusya, Fransa, İngiltere, Çin ve Almanya arasında 2015'te nükleer anlaşma imzalanmış ancak eski ABD Başkanı Donald Trump 2018'de bu anlaşmadan çekilmişti.

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#İsrail# ABD#İran