İsrail-ABD hattında 'ateşkes' çatlağı! Trump'ın hamlesi Netanyahu'da panik yarattı

ABD ile İran arasında olası ateşkes görüşmeleri gündeme gelirken, kulislerden gelen bilgiler Orta Doğu’daki dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret etti.

ABD'nin savaşı bitirmek için girişimlere başlaması ve 15 maddelik bir ateşkes planı hazırlaması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için endişe kaynağı oldu.

ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan İsrailli kaynaklara göre, İsrail’in hedeflerinin altında kalabilecek bir anlaşmaya imza atılması Netanyahu'da panik yarattı.

Bir ABD kaynağına göre, Trump’ın özel temsilcisi Steve Witkoff, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoklarından vazgeçmek dahil bazı önemli başlıklarda anlaşmaya hazır olduğunu iletti.

İsrailli bir kaynak, Netanyahu'nun yanı sıra Tel Aviv yönetiminin de İran’ın gerçekten ateşkes için belirli tavizler verip vermediğinden şüphe duyduğunu aktardı.

"BU SÜREÇ NETANYAHU’YU ZORLUYOR”

İngiltere merkezli BBC ise ABD-İran görüşme ihtimalinin İsrail Başbakanı Netanyahu üzerindeki baskıyı artırdığını yazdı.

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırıların sürdüğü ve sahadaki gerilimin devam ettiği vurgulanan haberde, Netanyahu'nun İran'ı tehdit olarak gördüğü ve bu tehdidin tamamen ortadan kaldırmadan savaşı bitirmek istemediği ifade edildi.

BBC'ye konuşan uzmanlar, ABD’nin diplomasiye yönelmesi durumunda İsrail’in istemediği bir tercihle karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.

Tel Aviv Üniversitesi’nden uzman Michael Milstein, Trump ile Netanyahu arasındaki İran tutumları arasında fark olduğunu, "Trump’ın tutumu ile Netanyahu’nun tutumu arasında bir tür çelişki var. Netanyahu savaşa devam etmek istiyor. Ancak Trump bir çıkış yolu arıyor.” sözleriyle belirtti.

Taraflar arasındaki beklenti farkının çok büyük olduğunu ve kısa vadede anlaşma ihtimalinin düşük olduğunu belirten bir analist, "İran rejimi teslim olmayacaktır. Savaştan önce vermediği tavizleri şimdi de vermeyecektir" dedi.

Haberde, savaşta kritik eşiğe gelindiği belirtildi ve mevcut duruma ilişkin "teslimiyet ile tırmanma arasında sıkışmış bir süreç" değerlendirmesinde bulunuldu.

Taraflardan hiçbirinin henüz karşı tarafın şartlarını kabul edecek kadar zayıf görünmediği ifade edilen haberde, ABD’nin müzakere sinyallerinin arka planında piyasaları sakinleştirmek, İran içinde bölünme yaratmak ya da yeni bir askeri hamle için zaman kazanmak gibi düşüncelerin yatabileceği yorumu yer aldı.

İRAN: GÖRÜŞME İDDİASI YALAN

İran'ın İslamabad Büyükelçisi Rıza Emiri Mukaddem, ABD Başkanı Trump'ın "İran ile görüşmeler yaptıklarına" dair iddialarını değerlendirdi.

Trump'ın iddialarını "basından duyduklarını" söyleyen Mukaddem, "Edindiğim bilgilere göre ve Trump'ın iddiasının aksine, iki ülke arasında şu ana kadar doğrudan veya dolaylı hiçbir görüşme yapılmadı. Elbette, dost ülkelerin bu saldırganlığı sona erdirmek için her zaman her iki tarafla da istişare halinde olduğu açıktır ancak bu ülkelerin dostane çabaları, İran ile ABD arasında müzakereler anlamına gelmiyor; aksine, Tahran ile Washington arasında, umarız ki bu dayatılmış savaşı sona erdirecek verimli bir diyalog zemini oluşturma girişimidir." diye konuştu.

ABD'nin aksine İran'ın her zaman diyalogdan yana olduğunu söyleyen Mukaddem, şu ifadeleri kullandı:

"Biz her zaman sorunların diyalogla çözümünü istedik ancak Washington'ın diplomasiye ihanetinden (ABD-İsrail'in Tahran-Washington müzakere süreci devam ederken ikinci kez saldırılar başlatması) sonra İran, saldırganlar karşısında ülkesini ve milletini cesurca savundu ve dünya, düşmanın bu korkakça saldırganlık karşısındaki çaresizliğine tanık oluyor."

İranlı diplomat, dost ülkelerin savaşı durdurma çabalarına saygı duyduklarını ifade etti.

İRAN: HİÇ KİMSE ABD’NİN DİPLOMASİSİNE GÜVENEMEZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yürütüldüğü öne sürülen görüşmeler, bölge ülkelerinin arabuluculuk girişimleri ile bölgedeki gelişmelere ilişkin India Today’e konuştu. ABD ile müzakerelerin sürdüğüne yönelik iddialar ile Washington’un diplomasi söylemlerine değinen Bekayi, "İran ile ABD arasında herhangi bir görüşme ya da müzakere bulunmuyor. Silahlı kuvvetlerimiz ülke topraklarını savunmaya odaklanmış durumda. Ayrıca, ABD’nin diplomasisi konusunda son derece olumsuz bir deneyim yaşadık. Nükleer meseleyi çözmek üzere müzakere sürecindeyken, 9 ay içinde iki kez saldırıya uğradık. Bu, diplomasiye ihanetti ve bu durum bir kez değil, iki kez yaşandı. Hiç kimse ABD’nin diplomasisine güvenemez" dedi.

Bekayi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın ABD ile yürütüldüğü öne sürülen görüşmelerde rol aldığına ilişkin iddialara da değindi. Ülkenin dış diplomasisinden Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin sorumlu olduğunu ve bu görevi yürüttüğünü ifade eden Bekayi, "Meclis Başkanı Kalibaf, anayasa ile belirlenen görev ve yetkileri çerçevesinde hareket eden önde gelen bir siyasetçidir. Yetkililer arasındaki görev dağılımı açık ve nettir" ifadelerini kullandı.