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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.11.2020 - 18:25 | Son Güncelleme:

İsrail 2 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi

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İsrail 2 bin Filistinlinin Mescid-i Aksa’ya girişine izin vermedi
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İsrail polisi, işgal altındaki Batı Şeria’dan gelen yaklaşık 2 bin Filistinlinin "izni olmadığı" gerekçesiyle Mescid-i Aksa’ya girişini engelledi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, sabahtan itibaren yaklaşık 2 bin Filistinlinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişine izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu Filistinlilerin Batı Şeria sakini olduklarına vurgu yapılarak, izinleri olmadığı için Harem-i Şerif’e girişlerine müsaade edilmediği ve otobüslerle Batı Şeria’ya geri gönderildikleri ifade edildi.

İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi sakinlerinin Kudüs’e gelişleri için izin istiyor.

 

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