×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İsrail, 14 Filistinli esiri serbest bıraktı

Güncelleme Tarihi:

#İsrail#Filistin#Esir
İsrail, 14 Filistinli esiri serbest bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2025 20:02

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu 14 Filistinli esiri aylarca tuttuktan sonra serbest bıraktı. Esirlerin, cezaevlerinde sistematik işkence ve kasıtlı tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldıkları kaydedildi.

Haberin Devamı

Hastane kaynaklarının yaptığı açıklamaya göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nden esir alınan 14 kişiyi kentin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinin güneydoğusundaki Kisufim Sınır Kapısı'ndan serbest bıraktı. Esirlerin, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ait araçlarla Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne sevk edildikleri ve orada tıbbi muayeneden geçirildiği belirtildi.

SİSTEMATİK İŞKENCEYE MARUZ KALDILAR

Bugün serbest bırakılan ve aylar boyunca İsrail hapishanelerinde tutulmuş esirlerin, bu süre zarfında sistematik işkence, aç bırakma ve kasıtlı tıbbi ihmal gibi uygulamalara maruz kaldıkları belirtildi.

SAĞLIK SORUNLARINA RASTLANMIŞTI

Daha önce serbest bırakılan esirler üzerinde yapılan muayenelerde, esirler üzerinde işkence izlerine, açlık ve tıbbi ihmalden kaynaklanan sağlık sorunlarına rastlanmıştı.

Haberin Devamı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, genellikle İsrail tarafından serbest bırakılan esirleri hastaneye naklederek gerekli sağlık kontrollerini sağlıyor, ayrıca temel giysi ve hijyen malzemeleri temin ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsrail#Filistin#Esir

BAKMADAN GEÇME!