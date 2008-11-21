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İsrail 1.5 milyon kişiyi "açlıkla terbiye" ediyor

İsrail 1.5 milyon kişiyi açlıkla terbiye ediyor

Elektrik yok, fırınlar çalışmıyor, ameliyatlar bile yapılamıyor. Toprak fırınlar yapılmaya başlandı. Birkaç günde yaşam ortaçağlara döndü... İsrail Gazzelileri açlıkla terbiye ediyor. Birleşmiş Milletlerin (BM) Filistinlilere yardım kuruluşu, İsrail'in sınır geçişlerini kapatarak yardımların ulaşmasını engellemeye devam etmesi halinde, Gazze'nin bir insani yıkımla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

İŞTE HAYATIN DURDUĞU AN...

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BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Örgütü (UNRWA) Başkanı Karen Ebuzeyd, Gazze'nin mal girişlerine kapatılmasının insani bedelinin, 8 yıl önceki Filistin intifadasının ilk günlerinden beri en ağır duruma geldiğini söyledi.

Sınır geçişlerinin daha önce olmadığı kadar uzun bir süredir kapalı olduğuna dikkati çeken Ebuzeyd, yardım depolarının boşaldığını, bu durumun sürmesi halinde bir yıkım, felaket olacağını ifade etti.

SÜT TOZU DAHİL GIDA STOKLARI TÜKENDİ

UNRWA'nın mülteci olarak nitelendirilen 820 bin kişiye karneyle yiyecek dağıttığını, BM Dünya Gıda Programının da 200 bin kişiye yardım sağladığını hatırlatan Ebuzeyd, UNRWA'nın süt tozu ve şeker gibi günlük ihtiyaçların yüzde 60'ını karşılayan gıda sepetinin tükendiğini, un stoklarının çoğunun ay sonuna kadar biteceğini belirtti.

1.5 MİLYON İNSAN YETERSİZ BESLENME SORUNLARI YAŞIYOR

Nüfusu 1,5 milyon olan Gazze Şeridi'ndeki yetersiz beslenme sorunlarını da dile getiren Ebuzeyd, kronik bir kansızlık sorunu olduğunu ve bunun arttığına dair işaretler bulunduğunu söyledi ve özellikle çocukların gelişimini engelleyen duruma dikkat çekti.

GAZZE'DE YAŞANAN DURUM İŞGAL DEĞİL KUŞATMA

BM yetkilisi Ebuzeyd, Gazze'deki durumu şu sözlerle özetledi: "İşgal altında değiller, kuşatma altındalar."

İsrail, Filistinli militanların 4 Kasım'daki roket saldırıları üzerine Hamas denetimi altındaki Gazze'ye geçişleri kapatmıştı.

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