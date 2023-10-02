İspanyol yazar herkesi şaşırttı, hayattayken toprağa verildi! 'Üzerime toprak attıklarında bir an paniğe kapıldım'

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İspanyol yazar ve gazeteci Victor Amela yaşadığı sıra dışı deneyimle ülke gündemine oturdu.

HAYATTAYKEN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ, TOPRAĞA VERİLDİ

'Ölümü tecrübe etmek istediğini' belirten Amela, kendisi için bir tabut sipariş etti, doğduğu çiftlikte mezarını kazdı ve sevdiklerinin katıldığı bir törenle hayattayken toprağa verildi.

Yerin altında yaklaşık bir saat geçiren yazar kazandığı tecrübenin kendisine yaşamak için yeni bir güç verdiğini iddia etti.



İspanyol TV programı Horizonte'ye konuşan Victor Amela, harika bir deneyim yaşadığını belirterek "Üzerimi örttüklerinde ve karanlıkta kaldığımda, tabutun üzerine inen kürek dolusu toprağın sesini duyabiliyordum. Bir an için paniğe kapıldım. Ama geldi geçti. Daha sonra rahatlamaya ve tadını çıkarmaya başladım .Keşke orada daha uzun süre kalabilseydim, büyük keyif aldım" dedi.



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Ölümle ilgili merakının 15 yaşındayken başladığını anlatan Amela, yerin altındayken cenaze törenine katılan arkadaşlarının ve ailesinin kendisi ile ilgili söylediği sözleri duyduğunu ve bunun kendini duygusallaştırdığını anlattı.

"Ağladıklarını duyabiliyordum. Güzel sözleri ile beni çok şımarttılar. Sonrasında yeniden bir 40 yıl daha yaşamayı isteyerek yeniden doğdum"



Çoğu kültürde yaygın olmasa da, Japon kültüründe kişinin hayattayken kendi cenazesine katılması 'seizenso' olarak adlandırılır.

İnsanların hayata yeni bir bakış açısı kazanmasına yardımcı olduğu iddia edilen 'seizenso' Japonya ve Güney Kore'de yaygındır ve ABD ve İngiltere'de de popülaritesi giderek artmaktadır.