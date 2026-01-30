İspanyol teknik direktör Guardiola'dan Filistin'e destek

Haberin Devamı

İngiliz devi Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Pep Guardiola, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve 30'dan fazla sanatçının destek verdiği etkinlikte kefiye takarak sahneye çıktı.

"İyi akşamlar, selamünaleyküm" diyerek konuşmasına başlayan 55 yaşındaki Guardiola, "Son iki yıldır sosyal medyada, televizyonda, enkazın arasında 'annem nerede?' diye yalvaran, kendini videoya çeken bir çocuk gördüğümüzde ne düşündüğümüzü biliyorum. Ve ben her zaman şunu düşünüyorum, onlar ne düşünüyor olabilir? Bence onları yalnız bıraktık, terk ettik. Hep şöyle dediklerini hayal ediyorum: 'Neredesiniz? Gelin, bize yardım edin.' Ve şu ana kadar, şu anda bile bunu yapmadık." ifadelerini kullandı.

Guardiola, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma karşı daha önce de Filsitin'e destek veren açıklamalarda bulunmuştu.