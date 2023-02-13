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İspanyol kurtarma ekibi güllerle uğurlandı: "Güle güle Türkiye"

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#Deprem#İspanya#Dünya
İspanyol kurtarma ekibi güllerle uğurlandı: Güle güle Türkiye
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2023 13:27

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan ve İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine güllerle uğurlanan İspanyol ekip sosyal medya hesabından "Güle güle Türkiye" mesajı paylaştı.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye giden uluslararası arama-kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamlamasının ardından ülkelerine dönmeye başladı.

İspanya'nın Uluslararası Doğal Afet Kurtarma Grubu (USAR), İstanbul Havalimanı'ndan ülkelerine dönmek üzere güllerle uğurlandı.

Türkiye'ye sosyal medya hesabından Türkçe "Güle güle Türkiye" mesajıyla veda eden İspanyol ekip, "İspanya'ya gitmek üzere havalanmaya hazırız. Bizde ömür boyu etkisi kalacak bir görevi geride bıraktık" ifadelerini kullandı.

İspanyol kurtarma ekibi güllerle uğurlandı: Güle güle Türkiye

ALMAN EKİP ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu'nun (INSARAG) ilk kafilesi Almanya'ya geri döndü.

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Alman arama-kurtarma ekibi, Frankfurt Havalimanı'nda Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tuçer ve diğer yetkililer tarafından çiçeklerle karşılandı.

İspanyol kurtarma ekibi güllerle uğurlandı: Güle güle Türkiye

Yunan EMAK Türkiye'ye ulaşan ilk kafilelerden birisi olmuştu. Yunan ekip dün gece geç saatlerde Atina'ya döndü.

 Adana’dan ayrılan Yunanistan Özel Afet Müdahale Birimi (EMAK) ekibi, Elefterios Venizelos Uluslararası Havalimanı’nda Sağlık Bakanı Thanos Plevris ve İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Christos Stylianidis tarafından karşılandı

Türkiye’deki arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere 7 Şubat’ta Türkiye’ye gelen ekip İtfaiye ve Ulusal Acil Bakım Merkezi (EKAB) çalışanları tarafından ilgi ve sevgiyle karşılandı. EMAK’a bağlı 2 ekip sivil uçakla bölgeden Atina’ya ulaşırken araçlar ve teçhizatlar ise askeri bir uçakla Yunanistan’a taşındı.

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#Deprem#İspanya#Dünya

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