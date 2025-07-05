İspanyol denizci İsrail'i mahkemeye verdi: Savaş suçu

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İsrail, insani yardım gemisi Madleen'e uluslararası sularda baskın düzenlediği gerekçesiyle "savaş suçlusu" olarak şikayet edildi.

Al Jazeera'de yer alan habere göre, İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak üzere yola çıkan Madleen gemisi, uluslararası sularda basıldı ve İspanyol gemi makineleri teknisyeni Sergio Toribio da dahil olmak üzere uluslararası mürettebat gözaltına alındı.

Herhangi bir yasal işlem yapılmadan sınır dışı edilmesinin ardından Toribio, İspanya Ulusal Mahkemesine başvurdu ve İsrail'i savaş suçlusu olarak şikayet etti.

Toribio'yu temsil eden İspanyol avukat ve Avrupa Parlamentosu üyesi Jaume Asens, şikayetin Toribio adına doğrudan mağdur olarak yapıldığını doğruladı.

Şikayette, İsrail'in eylemlerinin Filistinli sivillere ve yardım etmek isteyenlere yönelik daha geniş ve sistematik bir saldırı kapsamında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar olduğu ifade edildi.

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Asens, 8 Haziran'da düzenlenen baskında göz yaşartıcı gaz kullanıldığını ve uluslararası sulardaki 12 kişilik mürettebatın keyfi bir biçimde gözaltına alındığını vurguladı. İspanyol avukat, gözaltına alınanların dünya ile iletişim kurmasının engellendiğinin altını çizdi.

Şikayette, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Donanma Komutanı David Salama'nın ve baskından sorumlu Şayetet 13 komando biriminin üst düzey subayları da dahil olmak üzere birçok İsrailli yetkilinin ismi yer aldı.

Avrupa Parlamentosu üyesi ayrıca, şikayetin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne resmi olarak bildirmesi için mahkemeye çağrıda bulundu.