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İspanya’yı yine sel vurdu: 3 bin kişi tahliye edildi

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#İspanya#Sel#Tahliye
İspanya’yı yine sel vurdu: 3 bin kişi tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

İspanya’da iki hafta önce yaşanan ve 220’den fazla can alan sel felaketinin ardından bu kez Malaga şehrini şiddetli yağış vurdu. Ülkenin sekiz bölgesinde sel ve su baskınlarına karşı kırmızı alarm verildi.

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İspanya’da 29 Ekim’de Valencia başta olmak üzere ülkenin güney ve doğu bölgelerinde 223 kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağışlar, bu kez Endülüs bölgesindeki Malaga kentini vurdu. Metrekareye 100 litreden fazla yağışın düştüğü şehirde kırmızı alarm ilan edildi.

Şiddetli yağış sebebiyle ülkenin 8 özerk bölgesinde alarm verildi. Malaga kentinde hayat tam anlamıyla durdu. Guadarhorce ilçesinde 3 binden fazla kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

İspanya’yı yine sel vurdu: 3 bin kişi tahliye edildi

TRENLER DURDURULDU

Acil servisler dışında hastane ve sağlık ocakları kapatıldı. Bazı hızlı tren hatları ve şehirdeki banliyö seferleri durduruldu. Malaga’dan sonra şiddetli yağışın en fazla etkili olduğu yer ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki Tarragona kenti oldu. Su baskınlarının yaşandığı Tarragona’da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ülkede Endülüs, Katalonya, Galisya, Asturias, Valenciya, Kastilya ve Leon, Cantabria ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde şiddetli yağış alarmı verildi.

 

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#İspanya#Sel#Tahliye

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