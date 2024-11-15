İspanya’yı yine sel vurdu: 3 bin kişi tahliye edildi

Haberin Devamı

İspanya’da 29 Ekim’de Valencia başta olmak üzere ülkenin güney ve doğu bölgelerinde 223 kişinin ölümüne neden olan şiddetli yağışlar, bu kez Endülüs bölgesindeki Malaga kentini vurdu. Metrekareye 100 litreden fazla yağışın düştüğü şehirde kırmızı alarm ilan edildi.

Şiddetli yağış sebebiyle ülkenin 8 özerk bölgesinde alarm verildi. Malaga kentinde hayat tam anlamıyla durdu. Guadarhorce ilçesinde 3 binden fazla kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

TRENLER DURDURULDU

Acil servisler dışında hastane ve sağlık ocakları kapatıldı. Bazı hızlı tren hatları ve şehirdeki banliyö seferleri durduruldu. Malaga’dan sonra şiddetli yağışın en fazla etkili olduğu yer ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesindeki Tarragona kenti oldu. Su baskınlarının yaşandığı Tarragona’da bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ülkede Endülüs, Katalonya, Galisya, Asturias, Valenciya, Kastilya ve Leon, Cantabria ve Kastilya-La Mancha bölgelerinde şiddetli yağış alarmı verildi.