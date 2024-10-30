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İspanya'yı sel vurdu: 7 kayıp

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#İspanya#Sel #Kayıp
İspanyayı sel vurdu: 7 kayıp
Oluşturulma Tarihi: Ekim 30, 2024 10:05

İspanya'nın yedi kentindeki şiddetli yağışlar, sel ve baskınlara neden oldu. Çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü bildirilirken 7 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

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İspanya'nın özellikle doğu ve güney bölgelerini etkisi altına alan şiddetli yağış nedeniyle 7 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Sivil Yardım Kurumundan yapılan açıklamada, Valensiya, Albacete, Murcia, Malaga, Tarragona, Mayorka ve Almeria kentlerinde rekor yağış nedeniyle tarım alanlarının zarar gördüğü, çok sayıda aracın sel sularına kapıldığı, bazı yol ve köprülerin çöktüğü bildirildi.

İspanyol basınındaki haberlerde, sel ve su baskınları sonucu Valensiya'da bir, Albacete kentinde ise altı kişinin kayıp olduğu bilgisi yer aldı.

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#İspanya#Sel#Kayıp

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