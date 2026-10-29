İspanya'yı sarsan tren kazası nasıl gerçekleşti? Korkunç hata ortaya çıktı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

İspanya’da dün yerel saat ile 08:54’te iki hızlı trenin çarpışmasıyla meydana gelen kazanın detayları ortaya çıkmaya başladı. İspanya’nın en önemli gazetelerinden El Paris 68 kişinin ölümü 15’i ağır 50’den fazla yolcunun yaralandığı kaza sırasında tren makinistleri ile Madrid Atocha Ana İstasyon birim sorumlusu arasındaki konuşma kayıtlarını yayınladı.

Buna göre, Madrid-Endülüs hattının kontrol noktalarından biri olan Urda Tren İstasyonunda sistem arızası yaşandı. Bunun üzerine güzergah boyunda demiryolunda bulunan tüm trenler durdu. Sistem arızası nedeniyle Urda Tren İstasyonunun görevini Madrid Atocha Ana Kontrol Merkezi sürdürdü.

Haberin Devamı

İKİ TRENİ DE AYNI OPERASTÖR YÖNLENDİRMİŞ

Ses kayıtlarına göre durmakta olan Iryo treninin makinisti ile Atocha’daki kontrol operatörü arasındaki iki görüşme ve arkadan gelen AVE treninin makinisti ile aynı kontrol operatörü arasındaki bir görüşme oldu.

Atocha’daki sorumlu teknisyen Iryo treninin 25 kilometre gerisinde bulunan AVE trenine, protokolde belirtildiği gibi saatte 40 kilometre hız sınırıyla "görüş mesafesi içinde" değil, "normal seyir"e yeniden başlaması emrini verdi. Bunu, önlerinde hattı tıkayan başka bir tren olup olmadığını kontrol etmeden yaptığı tespit edildi.

KORKUNÇ KAZA ÖNCESİ YAŞANANLAR

Iryo treninin makinisti de "normal sürüşe" devam etme emrini aldı ancak 7 dakika sonra treni yeniden çalıştıramadığı için hala durduğunu bildirdi. Ancak buna rağmen AVE trenine normal hızda devam et talimatı verildi. Iryo makinistinin halen durduğu bildirimden çarpma anına kadar geçen 5 dakikada da herhangi uyarı yapılmadığı için korkunç kaza gerçekleşti.

El Pais gazetesinde konuşmaların dökümü ise şu yer aldı:

AVE Makinisti ile Atocha Merkez görüşmesi:

-Evet

-Saat 08.36’da.

-Evet

Haberin Devamı

'SÜRÜŞE DEVAM EDİN'

-2080 numaralı tren makinisti. LZB’yi kapatıp yeniden açın. Sürüşe devam edin. Ardından BSL’nin koruması altında normal hızda sürüşe devam edin

-Normal hızda mı?

-Evet.

Iryo ile Atocha Merkez Görüşmesi:

Saat 08.41: Iryo ile ilk görüşme

-Günaydın, Atocha. BSL’de seyir halindeyken sinyal kaybı yaşadım. Önümdeki araç 113 numaralı şeritte 200’ün üzerinde hızla ilerliyor. Ancak sinyali alamadım. Durmuş durumdayım. Urda girişinde.

TÜM ÇALIŞANLAR İFADEYE ÇAĞRILDI

İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında ağır kusuru ortaya çıkan Madrid'deki Atocha tren istasyonundaki ADİF demir yolları ana kontrol merkezinde görevli tüm çalışanların ifadesine başvuruldu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Seçimi kaybetti ABD’ye kaçtı Haberi görüntüle

İspanya Toledo yakınlarındaki tren kazasında bir gün geride kalırken gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürdü. İş makinaları ve bine yakın personel aydınlatılan kaza bölgesinde tren vagonlarında arama kurtarma çalışmalarına devam etti.

STAJYER MAKİNİST HAYATINI KAYBETTİ

Helikopter dron arama köpekleri dahil tüm imkanlar kullanılırken hayatını kaybeden AVE hızlı trenindeki makinistin Antanio Acedo Meneses olduğu açıklandı. 36 yaşındaki makinistin dede ve babasının da demiryolu çalışanı olduğu bu nedenle kendisinin de makinistliği seçtiği belirtildi. Kazada stajyer makinist David Cabanas’ın öldüğü kaydedildi.

Haberin Devamı

Kaza bölgesinde ve Toledo şehrinde aileler için irtibat merkezleri kuruldu. Ancak buna rağmen İspanya dışında veya kaza bölgesine uzak olan kaza kurbanlarının yakınları ise sosyal medyadan tanıdıklarına ulaşmak için çağrıda bulunuyor.

Kazaya karışan şirketlerden biri olan Renfe ise aralık ayına kadar Madrid Endülüs tren seferleri için bilet satışına ara verdi.