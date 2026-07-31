İspanya'ya geçmeye çalışan 18 Faslı göçmen yaşamını yitirdi

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Yerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 18'inin öldüğü bildirildi..

Son 1 hafta içinde Ceuta'ya Fas'tan çoğu yüzerek olmak üzere 1500 kişi geçti ancak resmi rakamlar henüz açıklanmadı.

KRİZİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Almanya merkezli İtidal'in başeditörü Tarık Bae, Fas'tan İspanya'ya yaşanan göçmen akınının zamanlamasına dikkat çekerek, krizin Fas ile İspanya arasında gerilimin arttığı bir dönemde yaşandığını belirtti. Bae, Ceuta'nın İspanya'ya bağlı olmasına rağmen coğrafi olarak Kuzey Afrika'da bulunduğunu ve Avrupa Birliği'nin Schengen alanına dahil olmadığını kaydetti. Bae'ye göre, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 4 yıl aradan sonra Cezayir'i ziyaret etmesi Fas'ı rahatsız etti.

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İSPANYA GÖÇMENLERİ GERİ GÖNDERECEK

İspanya, sınırı geçen herkesi geri göndereceğini bildirdi. Bae, olayın somut bir sonuç doğurmadığını, sadece Müslümanlara karşı nefret söylemini körüklediğini ifade ederek, "Bu olayın kimin çıkarlarına hizmet ettiğini herkes kolayca anlayabilir" ifadesini kullandı.

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Bae, İspanya'nın İsrail ve ABD ile ilişkilerinin bozulduğunu, Fas Kralı 4. Muhammed'in ise bu ülkelerle yakın ilişkilere sahip olduğunu vurguladı.

GÖÇMENLER YÜZEREK İSPANYA'YA GEÇTİ

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.