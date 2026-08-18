İspanya'nın turistik kentinde peş peşe depremler

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İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinde bulunan Granada'da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Art arda yaşanan sarsıntılar kentte paniğe neden olurken, 3 kişi yaralandı, bazı binalarda hasar oluştu ve turistik merkezlerde tedbirler artırıldı.

GRANADA ART ARDA DEPREMLERLE SALLANDI

Ulusal Coğrafya Enstitüsü (IGN) verilerine göre, 18 Ağustos sabahı Granada'da 4'ün üzerinde büyüklüğe sahip birden fazla deprem meydana geldi. Günün en güçlü sarsıntısı 4.8 büyüklüğünde ölçülürken, artçıların en büyüğü 4.2 olarak kaydedildi.

Saat 10.37 sıralarında meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Granada kentinin yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Gójar olarak açıklandı. Sarsıntının yüzeye yakın gerçekleşmesi nedeniyle geniş bir bölgede güçlü şekilde hissedildiği belirtildi.

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Deprem, birkaç gün önce bölgede meydana gelen 5 büyüklüğündeki sarsıntının ardından geldi. Cumartesi günü yaşanan depremde bazı ev ve araçlarda hasar oluşmuş, tarihi Elhamra Sarayı da geçici olarak ziyarete kapatılmıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Endülüs yönetimi, son depremlerde 3 kişinin hafif yaralandığını açıkladı. Yaralılardan birinin çocuk olduğu ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Acil servis ekiplerine binalardaki çatlaklar ve düşen parçalarla ilgili yüzlerce ihbar ulaştı. Bazı konutlarda duvarların çatladığı, bina cephelerinden parçaların koptuğu ve kaldırımlara tuğlaların düştüğü bildirildi.

Sarsıntının ardından bazı oteller tahliye edildi. Kentte müzeler, spor tesisleri ve bazı kamu binaları geçici olarak kapatılırken sağlık merkezleri açık tutuldu. Granada metrosunda da tedbir amacıyla trenlerin hızı saatte 30 kilometreye düşürüldü.

ELHAMRA SARAYI'NDA ZİYARETLER DURDURULDU

Deprem, İspanya'nın en önemli turistik merkezlerinden Elhamra Sarayı'nda da önlemlerin artırılmasına neden oldu.

Tarihi kompleksin Alcazaba bölümü boşaltılırken Nasrid Sarayları'na ziyaretçi girişleri geçici olarak durduruldu. Koruma ekipleri, Granada Üniversitesi'nden uzmanların desteğiyle tarihi yapıda inceleme başlattı.

"HER ŞEY DEVRİLMİŞTİ"

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Depremi evinde yaşayan Granada sakini Alfonso Malpica, sarsıntının şiddetini anlattı.

Malpica, "Gerçekten çok hissedildi" dedi. Depremin alışık oldukları sarsıntılardan daha güçlü olduğunu belirten Malpica, evindeki rafların ve eşyaların hareket ettiğini söyledi.

Esther Sanz ise deprem sırasında eşyaların devrildiğini belirterek, "Her şey devrilmişti; saksılar, resimler, figürler. Nasıl tepki vereceğimi bilemedim" ifadelerini kullandı.

Sanz, yaşadığı korkunun ardından kentten ayrılmayı düşündüğünü belirterek, "Kalmalı mıydım, gitmeli miydim bilmiyordum ama en iyisinin kedimi alıp Valencia'ya gitmek olduğunu düşündüm" dedi.

Bir başka bölge sakini ise sarsıntının yaklaşık 7-8 saniye sürdüğünü belirterek, "Hâlâ titriyorum. Duvara asılı gitarlarımın sallandıklarını görebiliyordum. Koltuğum birkaç santim hareket etti, sehpa da öyle. Sanırım 7-8 saniye sürdü, şimdi artçı sarsıntılar yaşıyoruz ama zayıflar" diye konuştu.

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GRANADA'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Sarsıntıların ardından çok sayıda kişi güvenlik amacıyla evlerinden çıkarak açık alanlara yöneldi. Bazı sakinler ise araçlarıyla kent dışına çıkmaya çalıştı.

Özellikle Motril yönündeki otoyol ile Salobreña ve Almuñécar gibi kıyı bölgelerine ulaşan yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam edebileceği uyarısında bulunarak vatandaşlardan güvenlik önlemlerine uymalarını istedi.

"GRANADA'YI BİR KEZ DAHA SARSTI"

Endülüs Bölge Yönetimi Başkanı Juan Manuel Moreno, depremin ardından halka dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Moreno, "Granada'yı bir kez daha deprem sarstı" ifadelerini kullanarak vatandaşlardan "azami dikkat" göstermelerini istedi.

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Moreno ayrıca, "Uzmanlar, bölgede sismik hareketlerin ve artçı sarsıntıların devam etmesinin mümkün olduğuna dikkat çekiyor. Lütfen tavsiyelere uyalım ve sakin kalalım" dedi.

BİRKAÇ GÜN ÖNCE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Granada'da cumartesi günü sabaha karşı 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Alhendín bölgesinde yaşanan sarsıntı kentte geniş bir alanda hissedilmiş, bazı ev ve araçlarda hasar oluşmuştu.

Son sarsıntılarla birlikte bölgede kısa süre içinde çok sayıda deprem ve artçı meydana geldi. Yetkililer, özellikle yüzeye yakın depremlerin binalarda yerel hasara neden olabileceğine dikkat çekti.