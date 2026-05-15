İspanya'dan İsrail resti: Eurovision'a boykot

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2026 18:03

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsrail’in katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması’nı “tarihin doğru tarafında yer almak” gerekçesiyle boykot ettiklerini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin bu yıl Avusturya’nın Viyana şehrinde yapılan Eurovision Şarkı Yarışması’nda yer almayacağını hatırlatarak, "tarihin doğru tarafında olma inancıyla" yarışmayı boykot etme kararı aldıklarını ifade etti.

"İsrail’in soykırımı ve yasa dışı savaşı karşısında sessizlik bir seçenek değildir.” değerlendirmesinde bulunan Sanchez, bu nedenle Gazze’de ve Lübnan’da olanlara kayıtsız kalamayacaklarını vurguladı.

YARIŞMANIN FİNALİ YARIN DÜZENLENECEK

Bu sene Avusturya'nın başkenti Viyana'da 70'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ve protestoların gölgesinde devam ediyor.

İsrail'in yarışmaya katılımına tepki gösteren İspanya, Slovenya, İrlanda, İzlanda ve Hollanda, Eurovision'dan çekilme kararı almıştı.

İlk yarı finali 12 Mayıs, ikinci yarı finali 14 Mayıs'ta yapılan yarışmanın finali ise yarın düzenlenecek.

