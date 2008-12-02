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İspanya'dan Guantanamo açıklaması

İspanya hükümeti, ABD askeri birimlerine ait uçuşlarda İspanyol havaalanları veya hava sahasının “yasa dışı kullanımının söz konusu olmadığını” uçuşların ikili anlaşmalara uygun olduğunu, hükümetin bu konuda şeffaf olacağını açıkladı.

İspanyol El Pais gazetesinin yeni yayımladığı ve CIA kontrollü yasa dışı uçuşlara ait, 2002 tarihli "çok gizli" belgelerle konu yeniden gündeme geldi.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanyol Ulusal Mahkemesi'ne sunulan raporda da belirtildiği gibi İspanya'nın Moron, Rota, Torrejon de Arroz havaalanlarının ABD ordusuna ait uçaklar tarafından transit olarak kullanılmasının, iki ülke arasındaki ikili anlaşmalara uygun olduğu, bu uçuşların yasa dışı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakanlık, her zaman tam şeffaflık ile hareket edip böyle de olmaya devam edecektir" denildi.

El Pais gazetesinde yayımlanan "çok gizli" ibareli, 10-11 ocak 2002 tarihlerine ait belgelerde, ABD'nin Taliban ve El Kaide örgütlerine ait tutukları Afganistan'dan Guantanamo'ya götüreceği belirtilip, İspanya'nın transit olarak kullanılması için onay istediği görülüyor. Belgelerde, İspanya Dışişleri Bakanlığı'nın o dönemde ABD ile ilişkiler bölümünün direktörü Miguel Aguirre de Carcer'in de onay verdiği, ilgili belgeleri imzaladığı belirtiliyor.

Aguirre'nin, Bakanlığı “Savunma Politikası Genel Direktörü”ne yazdığı bir mektupta ise, “basının söz konusu uçuşlardan haberdar olması halinde uçakların acil iniş yaptıklarının söylenmesi” tavsiye ediliyor.

İspanya Havaalanları ve Havacılık Merkezi'nin (AENA) kayıtlarına göre, geçtiğimiz yıl Ulusal Mahkeme'ye sunulan belgelerde, 2002-2007 yılları arasında Afganistan-Guantanamo arasında yapılan uçuşlardan 11'inde İspanyol havaalanlarının transit geçiş olarak kullanıldığı, 13'ünün de İspanyol hava sahası üzerinden gerçekleştiği belirtilmişti.

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