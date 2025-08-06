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İspanya'dan F-35 kararı: ABD yerine Avrupa

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#İspanya#F-35#Karar
İspanyadan F-35 kararı: ABD yerine Avrupa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2025 16:18

İspanya yönetiminin ABD'den F-35 savaş uçağı satın alma planını rafa kaldırdığı, Avrupa yapımı Eurofighter ile FCAS yeni nesil savaş uçağı projesine yöneldiği belirtildi.

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İspanyol El Pais gazetesinin hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, hükümetin ABD yapımı 5. nesil hayalet savaş uçağı F-35 satın alma planını rafa kaldırdığı ifade edildi.

F-35 satışına ilişkin başlamış olan ön görüşmelerin askıya alındığı aktarıldı. Hükümetin Avrupa yapımı Eurofighter ile FCAS (Future Combat Aircraft System) yeni nesil savaş uçağı projesine yöneldiği belirtildi.

Hükümetin bu yıl savunmaya ayıracağı 10.5 milyar euroluk ek bütçenin büyük kısmını Avrupa'da harcamayı planlamasının, ABD yapımı savaş uçağı tedarikini imkansız hale getirdiği kaydedildi.

İspanyol haber ajansı Europa Press ise Savunma Bakanlığı kaynaklarının, hükümetin F-35 planını kesin olarak rafa kaldırdığı bilgisini doğruladığını aktardı.

SANCHEZ-TRUMP GERİLİMİ

İspanya Başbakan Pedro Sanchez, Haziran ayında Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO zirvesinde müttefiklerin on yıl boyunca gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYİH) yüzde 5'ini askeri harcamalara ayırma taahhüdüne tepki göstermesi üzere ABD Başkanı Donald Trump ile karşı karşıya gelmişti.

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Trump yaptığı konuşmada, "Ödemeyi reddeden tek taraf onlar (İspanya). Onlara 2 katını ödeteceğiz" diyerek İspanya'ya gümrük vergileri uygulama tehdidinde bulunmuştu.

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#İspanya#F-35#Karar

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