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İspanya'dan diktatör Franco kararı: İzleri silinecek

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#İspanya#Franco#Diktatör
İspanyadan diktatör Franco kararı: İzleri silinecek
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 12:21

İspanya, diktatör Franco dönemine ait ideolojileri savunan vakıf ve dernekleri yasaklamak için yasa tasarısını Meclis'ten geçirerek Senato'ya gönderdi. Franco rejimini destekleyen tüm sivil toplum kuruluşlarının kapatılmasını öngören tasarı kabul edilirse, Franco'nun ölümünden sonra kurulan Francisco Franco Vakfı gibi kuruluşlar yasaklanacak. İspanya, bu tasarı ile kanlı diktatör Franco'nun izlerini silmeyi amaçlıyor.

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İspanya, tarihinin en kanlı yılları olan diktatör Francisco Franco dönemine (1936-1975) ait ideolojileri savunan vakıf ve derneklerin yasaklanması için ilk adımı attı.

İspanya Meclisinde kabul edilerek Senatoya gönderilen yasa tasarısıyla, Franco rejimini savunan dernek ve vakıf gibi tüm sivil toplum kuruluşlarının (STK) yasaklanması öngörülüyor.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) tarafından sunulan tasarıya muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisi dışında, ana muhalefetteki Halk Partisi (PP) dahil diğer tüm siyasi partiler destek verdi.

Söz konusu tasarının Senatoda kabul edilip yasalaşması halinde, diktatör Franco'nun ölümünden sonra 1976'da kurulan ve halen aktif bir şekilde faaliyet gösteren Francisco Franco Vakfı başta olmak üzere Franco rejiminin ideolojilerini savunan tüm STK'ler yasaklanacak.

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İspanya'da 2007'de kabul edilen "Tarihi Bellek" ve 2022'de genişletilen "Demokratik Bellek" yasalarıyla Franco döneminin izlerinin silinmesi için siyasi adımlar atılmıştı.

İç savaş ve diktatör Franco dönemlerinin izlerinin silinmesi ve mağdurlara destek verilip geçmişle yüzleşme adımlarıyla diktatörlük dönemi yasa dışı ilan edilmiş, Franco'nun kalıntıları anıt mezardan çıkartılıp aile mezarlığına taşınmıştı.

Demokratik Bellek yasasında, "diktatör Franco döneminin kurbanların onurunu küçümseyerek ve aşağılayarak, liderlerini öven derneklerin feshedilmesine" ilişkin bir madde de yer alıyordu.

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#İspanya#Franco#Diktatör

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