İspanya'dan ABD'yi rahatsız eden karar: Rotayı KAAN'a çevirdiler

İspanya’nın ABD’den F-35 savaş uçağı alımını iptal etmesinin ardından Madrid yönetiminin rotasını Türkiye’nin milli muharip uçağı KAAN’a çevirdiği bildirildi.

İspanyol basını, bu kararın Washington’da rahatsızlık yarattığını ancak Madrid’in önümüzdeki yıllarda Türkiye ile savunma alanında yakın iş birliği kurmayı planladığını yazdı. Uzmanlar, bu adımı yalnızca bir tedarik tercihi değil, aynı zamanda İspanya’nın “savunmada daha bağımsız bir çizgiye yönelmesinin işareti” olarak yorumluyor.

“F-16’LARIN YERİNİ ALACAK HAVA ÜSTÜNLÜĞÜ UÇAĞI”

El Universo gazetesi, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin 2030’dan itibaren KAAN savaş uçaklarını envantere katmayı değerlendirdiğini belirterek, “Türkiye, KAAN projesiyle F-16’ların yerini alacak bir hava üstünlüğü savaş uçağı üretmeyi hedefliyor” ifadesini kullandı.

Galaxia Militar da KAAN’ın “gizlilik, gelişmiş aviyonik sistemler ve üstün manevra kabiliyeti” sunduğunu vurgularken, uçağın radar izini azaltan köşeli tasarımıyla öne çıktığını yazdı.

“TÜRKİYE SAVUNMA LİGİNDE ÜST SIRAYA ÇIKTI”

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen KAAN’ın, beşinci nesil savaş uçağı üretebilen az sayıdaki ülke arasına Türkiye’yi de dahil ettiği belirtilen haberlerde “Türkiye savunma liginde üst sıraya çıktı” değerlendirmesi yer aldı.

İspanyol basını ayrıca KAAN’ın sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda Türkiye’nin ulusal savunma vizyonunu simgeleyen stratejik bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekerken, Ankara’nın nihai hedefinin, tamamen yerli motorlara sahip bir platform geliştirerek dışa bağımlılığı sıfıra indirmek olduğu vurgulandı.

F-35 savaş uçağı

İSPANYA’NIN YENİ STRATEJİSİ

El Economista gazetesi, Madrid’in KAAN alımını “Eurofighter filosuna tamamlayıcı bir adım” olarak gördüğünü belirtti. Gazeteye göre bu tercih, altıncı nesil savaş uçağı FCAS projesi hazır olana kadar İspanya’ya zaman kazandıracak.

Bu yıl Türkiye ile ikinci savunma teması yaşanıyor. Geçtiğimiz mayıs ayında İspanya, pilot eğitiminde kullanılan F-5 uçaklarının yerine Türkiye’nin Hürjet modelini incelemeye başlamıştı. Uzmanlar, bu gelişmeleri “iki ülke arasında büyüyen stratejik ortaklığın işareti” olarak değerlendiriyor.

Milli muharip uçağı KAAN

“AVRUPA’DA TÜRK SAVUNMASINA GÜVENİN GÖSTERGESİ”

Askeri analistler, olası bir KAAN anlaşmasının “Avrupa’da Türk savunma sanayisine duyulan güvenin somut bir göstergesi” olacağı görüşünde. Son yıllarda SİHA’lar, deniz platformları ve hava savunma sistemleriyle dikkat çeken Türkiye’nin, Avrupa’nın da radarına girdiği ifade ediliyor.

El Universo’nun değerlendirmesinde, “KAAN, Türkiye’nin mühendislik kapasitesini küresel ölçekte kanıtlayan bir başarı hikâyesi olarak öne çıkıyor” ifadeleri yer aldı. Uzmanlar, İspanya’nın KAAN’a yönelmesinin “Türkiye’nin savunma havacılığında yükselişini tescillediğini” vurguluyor.

Milli muharip uçağı KAAN

KAAN’IN ÖZELLİKLERİ

Milli Muharip Uçak KAAN, ilk prototipinin tamamlanmasının ardından 21 Şubat 2024’te ilk uçuşunu gerçekleştirdi ve 8.000 feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı. 6 Mayıs 2024’teki ikinci test uçuşunda ise 10 bin feet irtifaya ulaştı.

KAAN’ın öne çıkan özellikleri:

Yüksek/süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş

Yapay zekâ destekli artırılmış muharebe gücü

Kanat açıklığı: 13,4 m

Uzunluk: 20,3 m

Yükseklik: 5 m

Kanat alanı: 71,6 m²

Azami kalkış ağırlığı: 34.750 kg

Türk Hava Kuvvetleri’nin ilk 20 KAAN Blok 10 uçağını 2028’de teslim alması planlanıyor.