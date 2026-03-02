İspanya'dan ABD için şok karar! 'Hiçbir şekilde faydalanmayacaklar'

Haberin Devamı

İspanya Savunma Bakanı Margarita Robles, ülkenin güneyindeki Rota ve Moron de la Frontera askeri üslerinin, ABD ordusunun İran'a yönelik saldırılarına hiçbir şekilde yardım sağlamadığını açıkladı.

Robles, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında, Endülüs bölgesine bağlı Sevilya kentindeki Moron de la Frontera ve Cadiz kentindeki Rota üslerinden hiçbir şekilde faydalanmadığını söyledi.

ABD'nin askeri birliklerinin de yer aldığı Endülüs'teki iki üssün kullanımları konusunda İspanya ve ABD arasındaki mevcut anlaşma gereği sadece uluslararası hukuk çerçevesinde faaliyet göstermeye izin verildiğini kaydeden Robles, tek taraflı hareket edilmesinin söz konusu olamayacağını vurguladı.

Robles, ABD askeri uçaklarının Endülüs üslerinden ayrılmasıyla ilgili soruya, "Bu uçaklar, İran'daki saldırılarla ilgili herhangi bir bakım veya destek operasyonu gerçekleştirmemiştir ve gerçekleştirmeyecektir." cevabını verdi.

Diğer yandan El Confidencial gazetesinin haberinde, Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in "İspanya, üslerinin İran saldırılarında kullanılmasına izin vermeyecek." dediği aktarıldı.

Haberde, "İran'a karşı yürütülen bombalama harekatına katılan hava birliğinin yakıt ikmali için hayati önem taşıyan 11 adet KC-135T ve KC-135R uçağının, 1 Mart Pazar gecesi İspanyol üslerinden ayrılarak Almanya, Birleşik Krallık ve diğer Avrupa ülkelerindeki üslere gittiği" belirtildi.

AB'DE EN SERT TAVIR İSPANYA’DAN

El Pais gazetesi, "İspanya, Trump ve Netanyahu'nun başlattığı savaşa karşı AB'deki en sert tavrı sergileyen ülke konumunda" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, "İspanya, İran rejimini hiçbir şekilde desteklememekte ve AB içindeki tüm kınamalara katılmakta. Bununla birlikte Pedro Sanchez hükümeti, Donald Trump ve Binyamin Netanyahu'nun tek taraflı eyleminin kabul edilemez olduğuna kesinlikle inanmakta ve bunu kınayıp karşı koymak için tüm siyasi ve diplomatik kaynaklarını seferber etmekte." ifadeleri kullanıldı.

İspanya hükümeti kaynaklarına dayandırılan ifadelerde, "İspanyol hükümeti, Trump ve Netanyahu tarafından yürütülen savaşı kınamada en güçlü konumdadır. Bu, dün (1 Mart) yapılan ve kolay olmayan AB dışişleri bakanları video konferans toplantısında çok açık bir şekilde ortaya konmuştur." denildi.

Hükümet kaynaklarına göre, İspanya'nın AB'nin açıklamasını "çok belirsiz" bulduğu için toplantıyı durdurduğu, İsveç, İrlanda, Danimarka ve Slovenya gibi diğer ülkelerin de desteğiyle daha sert bir metin için baskı yaptığı aktarılan haberde, "Sanchez, ABD başkanının göründüğünden daha izole olduğunu düşünüyor, ancak Avrupalı ​​ortaklar onun müdahaleci gündemine yönelik daha net eleştirilerden kaçınıyor." yorumu yapıldı.

İspanya hükümetinin, AB'nin tavrını son derece yetersiz gördüğünü kaydeden El Pais, "Fransa ve Birleşik Krallık ile birlikte İran'ın askeri kapasitesini yok etmek için gerekli savunma önlemlerini almaya hazır olduğunu açıklayan Almanya ve bu konuda Netanyahu ve Trump'a daha yakın olan İtalya gibi ülkelerin tutumları, AB'nin daha güçlü bir açıklama yapmasını imkansız hale getirdi." görüşünü vurguladı.

El Pais, "Başbakan Sanchez ve Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares'in AB'de azınlıkta görünse de pozisyonlarının sadece İspanyol kamuoyunda değil, ABD de dahil olmak üzere birçok başka ülkede de en büyük desteğe sahip olduğuna inandığını" belirterek, bir hükümet yetkilisine göre şu ifadeleri paylaştı:

"Görünüşe göre Trump kendi kendini yok ediyor. Zaten Amerikan kayıpları oldu. Venezuela'ya müdahalenin yarattığı emsalin çok tehlikeli olduğu konusunda uyarmıştık. İşte şimdi o emsal gerçekleşti. Bu durum, Arap dünyasında Batı'ya karşı Orta Doğu'da daha büyük bir düşmanlığa yol açacak ve terörizm ile istikrarsızlığın artması riskini doğuracak."

"SAVAŞ MI BARIŞ MI, İLERLEME Mİ GERİLEME Mİ?"

Diğer yandan Başbakan Sanchez, Barselona'da başlayan Mobil Dünya Kongresi etkinliğinin dün akşamki açılışı sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun yürüttüğü savaşı kınayarak, İspanya'nın buna karşı net bir tavrının olduğunu yineledi.

Sanchez, korkuların doğrulandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"ABD ve İsrail, uluslararası topluma danışmadan İran'a tek taraflı saldırdı. Doğru, vatandaşlarını baskı altında tutan ve Arap komşularının çoğuna saldıran korkunç bir rejimi devirdiler. Tüm bu eylemler uluslararası hukuku ihlal ediyor, yüzlerce masum kurbana neden oluyor ve tüm bölgeyi çok daha fazla küresel istikrarsızlığa yol açacak bir teröre sürüklüyor. Amaç araçları haklı çıkarmaz demek değil. Amaç ve bu araçlar bizi daha büyük bir felakete götürme riski taşıyor. Bir yol ayrımındayız. Hangi yolu izlememiz gerektiğini seçmeliyiz. Öncelik saldırmak, bombalarla ya da insansız hava araçlarıyla savunmak, gümrük vergileri getirmek mi yoksa öncelik birbirimizi öldürmek yerine ortak refah mı? Seçim oldukça açık görünüyor. Savaş mı barış mı, ilerleme mi gerileme mi? İspanya bu konuda net." dedi.