İspanya'daki tren kazasının ardından Başbakan Sanchez'den açıklama

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Sanchez, Kastilya La Mancha Özerk Hükümet Başkanı Emiliano Garcia Page ve İçişleri Bakanı Fernando Grande Marlaska'nın eşlik ettiği Toledo'daki Entegre Operasyonel Koordinasyon Merkezi'ne (Cecopi) yaptığı ziyaretin ardından basına değerlendirmede bulundu.

"Ülkemizde yüksek hızlı tren sistemine olan güven sarsılıyor." diyen Sanchez, bu güvenin tekrardan sağlanması ve böyle bir büyüklükte başka tren kazalarının yaşanmaması için hükümet olarak çözümler üretme sözü verdi.

İspanya Başbakanı, tren kazasındaki ölü ve yaralılar arasında 27 farklı ulustan mağdur bulunduğunu belirterek, "Tüm hükümet birimleri, tüm kamu görevlileri, kurbanların ailelerine mümkün olduğunca hızlı ve güvenilir bilgi sağlamak için yorulmadan çalışıyor." dedi.

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'KABUL EDİLEMEZ'

Ulaştırma ve Sürdürülebilir Hareketlilik Bakanı Oscar Puente Santiago da kazayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında basını bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Puente de Başbakan Sanchez gibi bu yıl içinde ikinci kez yaşanan hızlı tren kazasının ardından İspanya demir yolu taşımacılığına olan güvenin "yerle bir olduğunu" ancak sisteme olan inancın devam ettiğini kaydetti.

"Bir trenin, durmuş bir trene arkadan çarpması kabul edilemez." diyen Puente, "Trenler her zaman arıza yapar. Trenin durmasının nedeni ne olursa olsun önemli olan durmuş olmasıdır ve aynı hatta onun arkasında çalışan bir tren olmaz." ifadelerini kullandı.

'GÜVENİ YENİDEN KAZANMALIYIZ'

İspanyol Bakan, "Güvenim, inancım olmasa ben kendim trenle seyahat etmezdim, ailemden hiçbir üyenin de etmesine izin vermezdim. Ancak yaşanan olaylar son derece istisnai. Bu güveni yeniden kazanmalıyız." diye konuştu.

Kazaya neden olan faktörlerden biri olan Urda istasyonundaki LZB sistemindeki arızanın Avrupa standartlarında normal olduğunu öne süren Puente, "LZB güvenlik sistemiyle ilgili 2026'da şimdiye kadar 170 olay yaşandı ve bu sayının Avrupa normları dahilinde." bilgisini verdi.

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Puente, personel eksikliği iddialarının gerçeği yansıtmadığını savunarak, son yıllarda denetim ve düzenleme alanında görev yapan personel sayısının önemli ölçüde artırıldığını belirtti.

Puente, muhalefetten gelen "istifa" taleplerine ise "Benim sorumluluğum sizlerin ve halkın karşısına çıkarak hesap vermektir." diyerek, istifa etmeyeceğini vurguladı.

DEMİR YOLU ÇALIŞANLARINDAN GREV ÇAĞRISI

Öte yandan demir yolu çalışanlarının ve makinistlerin bağlı olduğu sendikalar, 10-12 Kasım tarihlerinde grev çağrısı yaptı.

SFF-CGT sendikası, İspanya'da demir yollarındaki sorunların çoğunluğunun çözülmediğini, son kazanın demir yolu modeli ve onu destekleyenlerin çalışma koşullarıyla ilgili tartışmayı açık tutma ihtiyacını bir kez daha gösterdiğini açıkladı.

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TOLEDO TREN KAZASI

İspanya'da 28 Ekim'de yerel saatle 08.54'te (TSİ 10.54) meydana gelen kazada, Madrid'den Sevilla'ya sefer yapan Renfe şirketine ait AVE hızlı treni, Toledo bölgesindeki Urda ve Los Yébenes yerleşimleri arasında aynı yönde duran Iryo şirketine ait başka bir hızlı trene çarpmıştı.

Kazada 69 kişi hayatını kaybetmiş, 50'den fazla kişi yaralanmıştı.

İlk belirlemelere göre kazanın ana sinyalizasyon sistemindeki insan hatasından kaynaklandığı, kırmızı ışığa rağmen yol alma talimatı verilen AVE'nin de normalden fazla olarak saatte 170 ile 200 kilometre arasında hızla seyahat ettiği açıklanmıştı.