İspanya'daki kriz AB'yi ikiye böldü: İpler gerildi... Liderler karşı karşıya!

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya on binlerce düzensiz göçmenin akın etmesi, yalnızca insani bir krize değil, Avrupa Birliği içinde derin görüş ayrılıklarına da yol açtı. Kriz sonrası AB ülkeleri arasında göç politikaları üzerinden sert tartışmalar yaşanırken, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile birçok Avrupa lideri karşı karşıya geldi.

Perşembe ve cuma günleri Fas'tan Ceuta'ya 50 ila 60 bin göçmen geçti. Daha sonra İspanyol yetkililer, yaklaşık 69 bin 500 göçmenin Fas'a geri döndüğünü açıkladı. Olaylarda İspanya tarafında 72, Fas tarafında ise 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AB LİDERLERİNDEN SANCHEZ'E SERT ELEŞTİRİ

Ceuta'daki gelişmeler, Avrupa'da göç tartışmalarını yeniden alevlendirdi. İtalya'dan Finlandiya'ya kadar birçok ülke, Sanchez hükümetinin göç politikalarını hedef aldı.

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin öncülüğünde 22 Avrupa Birliği lideri ortak mektup yayımlayarak, İspanya'nın göçmenlere yönelik uygulamalarının "çekici unsur" oluşturduğunu savundu. Mektupta özellikle Madrid yönetiminin düzensiz göçmenlere yönelik af politikası eleştirildi.

Meloni ayrıca İspanya ile Schengen kapsamındaki serbest dolaşımı geçici olarak askıya alacaklarını açıkladı. Finlandiya ve Danimarka bu adıma destek verirken, Çekya Başbakanı Andrej Babiš ise İspanya'nın Schengen üyeliğinin geçici olarak askıya alınmasını istedi.

SANCHEZ: "AVRUPA BU TÜR TEPKİLERİ KALDIRAMAZ"

Eleştirilerin ardından Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e mektup gönderen Sanchez, bazı Avrupa hükümetlerini sert ifadelerle eleştirdi.

Sanchez, "Avrupa Birliği bu tür bencil, kutuplaştırıcı ve hukuka aykırı tepkileri kaldıramaz." ifadelerini kullanarak bazı hükümetleri "önyargı, yalan haber, cehalet veya siyasi çıkarlarla hareket etmekle" suçladı.

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İspanyol lider, Meloni'nin yaklaşımını da "Avrupa hukukuna, insani hukuka ve bizi bir araya getiren dayanışma ilkelerine aykırı" sözleriyle değerlendirdi.

Sanchez ayrıca Ceuta'nın Schengen bölgesinin parçası olmadığını hatırlatarak, birçok ülkenin dayanışma gösterdiğini ancak bazı Avrupa hükümetlerinin siyasi nedenlerle İspanya'yı hedef aldığını söyledi.

VON DER LEYEN'DEN "BİRLEŞİK AVRUPA" ÇAĞRISI

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise krizin ardından birlik mesajı verdi.

Von der Leyen, Sanchez'e gönderdiği mektupta İspanya'nın krize verdiği hızlı yanıtı överken, "Bu olaydan da anlaşılacağı üzere kritik noktalarda sınırlarımızı daha da güçlendirmek için daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

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AB İçişleri Bakanlarının acil video konferans toplantısı düzenleyeceğini açıklayan Von der Leyen, düzensiz göç konusunda "ortak Avrupa yanıtı, birleşik eylem ve dayanışma" çağrısında bulundu.

Komisyon Başkanı; ortak ülkelerle iş birliğinin artırılması, dış sınırların güçlendirilmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, insan kaçakçılığı ağlarının çökertilmesi ve geri gönderme mekanizmalarının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

GÖÇ POLİTİKALARI AVRUPA'DAKİ AYRILIĞI DERİNLEŞTİRDİ

Ceuta krizi, Avrupa'da göç konusundaki siyasi ayrışmayı da gözler önüne serdi.

Uzmanlar, özellikle göç karşıtı sağ partilerin yükselişiyle birlikte birçok Avrupa hükümetinin sert sınır politikalarını savunduğunu, Sanchez'in ise daha ilerici yaklaşımı nedeniyle hedef haline geldiğini belirtti.

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Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Madrid Ofisi Başkanı José Ignacio Torreblanca, "İspanya'ya dayanışma göstermek yerine herkes göçten korktuğu için İspanya'yı istisna olarak görüp cezalandırmaya karar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Natixis Başekonomisti Alicia García-Herrero ise yaşanan tartışmaların Avrupa'nın ortak hareket etme kapasitesine zarar verdiğini belirterek, "Avrupa yine zayıflık gösterdi. Çok büyük bir zayıflık." ifadelerini kullandı.

CEUTA'DAKİ KRİZ NASIL BAŞLADI?

İspanyol hükümeti, göç dalgasının insan kaçakçılığı şebekelerinin sosyal medya üzerinden yaydığı yanlış bilgilerle tetiklendiğini savundu.

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Madrid yönetimi ayrıca, İspanya Yüksek Mahkemesinin deniz yoluyla gelen düzensiz göçmenlerin doğrudan sınır dışı edilmesini zorlaştıran kararının da kaçakçılar tarafından istismar edildiğini öne sürdü.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, durumun büyük ölçüde normale döndüğünü açıklarken, deniz yoluyla düzensiz geçişleri önlemek amacıyla yeni yüzer bariyer sistemi üzerinde çalışıldığını duyurdu.