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İspanya'daki 'korku evi': Ebeveynleri çocuklarını 4 yıl boyunca COVID karantinasına aldı

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#İspanya#Çocuk İstismarı#Karantina
İspanyadaki korku evi: Ebeveynleri çocuklarını 4 yıl boyunca COVID karantinasına aldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 15:05

İspanya'nın Oviedo kentinde polis, Amerikalı anne ve Alman baba tarafından 4 yıldır eve kapatılan üç çocuğu kurtardı. 8 yaşındaki ikizler ve 10 yaşındaki kardeşleri, 2021'den beri ilk kez güneş ışığı gördü. İspanyol basını, ebeveynlerin çocukları "COVID'den korumak için" eve hapsettiğini bildirdi.

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İspanyol polisi, kurtarma operasyonu sırasında çocukların aşırı derecede ürkek davrandıklarını belirtti. Bir polis yetkilisi, "Bahçeye çıkarıldıklarında salyangoz görünce çığlık attılar" ifadesini kullandı.

Evin içinde yapılan incelemede, çocukların karyolalarına çizilmiş canavar resimleri ve dağınık halde ilaçlar bulundu. Çocukların ilkokul çağında olmalarına rağmen hala bez kullanmak zorunda oldukları ve kafes benzeri yataklarda uyudukları tespit edildi.

El Pais gazetesinin haberine göre, sağlık kontrolünden geçirilen çocuklarda şiddetli kabızlık olduğunu duyurdu. Yetkililer, çocukların tuvalet kullanımlarının bile belirli saatlerle sınırlandırıldığını açıkladı.

İspanyadaki korku evi: Ebeveynleri çocuklarını 4 yıl boyunca COVID karantinasına aldı

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EBEVEYNLERİN COVID TAKINTISI

Dail Mail'ın haberinde ise 53 yaşındaki Alman baba Christian Steffen ve 48 yaşındaki Amerikalı anne Melissa Ann Steffen'in, COVID-19 korkusuyla kendilerini ve çocuklarını eve kapattıkları bildirildi. Evde 6 adet hava temizleme cihazı bulundu.

Polis kayıtlarına göre aile, 2021'de çocukların okula gitmesini engelledikleri için uyarı alınca Oviedo'ya taşındı. El Pais, ebeveynlerin çocuklara karaborsadan DEHB ilacı temin ettiğini öne sürdü.

İspanyadaki korku evi: Ebeveynleri çocuklarını 4 yıl boyunca COVID karantinasına aldı

OPERASYON NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Mahalle sakinlerinden birinin "Yanlarında hiç çocuk görmedim ama evden çocuk sesleri geliyor" ihbarı üzerine harekete geçen Oviedo polisi, 14 Nisan'da evi gözlem altına aldı. Polis, perdelerin sürekli kapalı olmasını ve eve fazla miktarda yemek siparişi verilmesinin dikkatlerini çektiğini kaydetti.

Oviedo Yerel Polisi Başkomiseri Francisco Javier Lozano, Çarşamba günü gerçekleştirdiği basın toplantısında operasyonun detaylarını paylaştı. Lozano, pazartesi günü saat 14.45'te gerçekleşen müdahalede ebeveynlerin gözaltına alındığını belirtti.

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Açıklamaya göre, eve operasyon düzenleyen ekipler, evde ilk incelemeyi yaparken İspanya genelinde yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle zorluk yaşadı. Kesinti nedeniyle karanlıkta kalan ekipler, çalışmalarını bu koşullarda sürdürmek zorunda kaldı.

İspanyadaki korku evi: Ebeveynleri çocuklarını 4 yıl boyunca COVID karantinasına aldı

'DÜNYAYLA BAĞLANTILARI TAMAMEN KOPMUŞTU'

Lozano, görevlilerin kapıyı çaldığında kapıyı baba Christian'ın açtığını ancak ekiplerin içeri girmesine izin vermeyerek çocukların hazırlanması için zaman talep ettiğini dile getirdi. Bir polis yetkilisi, İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, durumu "Çocuklar aşırı derecede korkmuş halde annelerine sarılmışlardı" diye tarif etti.

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Anne, polis ekiplerini çocuklara yaklaşmamaları konusunda uyardı. Yetkili, "Üç kat maske takan çocukların gerçek dünyayla bağlantıları tamamen kopmuştu" ifadesini kullandı.

Operasyon sırasında kimsenin zarar görmediğinin altını çizen Lozano, "Üç çocuğa hayatlarını geri verdik" diye konuştu. Açıklamada, çocukların sosyal hizmetlerin koruması altına alındığı belirtildi.

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YASAL SÜREÇ BAŞLATILACAK

Ebeveynler, çocuk istismarı ve temel hakları ihlal suçlamalarıyla tutuklandı. Mahkeme tarafından kefalet hakkı olmaksızın tutukluluklarına devam edilmesine karar verildi.

Suçlamalar doğrulanırsa, her iki ebeveynin de 7 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Polis yetkilileri, çocukların sağlık durumlarının düzenli olarak takip edileceğini açıkladı.

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#İspanya#Çocuk İstismarı#Karantina

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