İspanya'daki göçmen krizi Avrupa'da deprem yarattı: AB ülkelerinden peş peşe flaş kararlar!

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya (Sebte) yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin akın etmesi Avrupa'da siyasi krizi tetikledi. İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını askıya alırken, Fransa sınır kontrollerini sıkılaştırma kararı aldı. Avrupa Birliği ülkelerinden peş peşe gelen sert açıklamalar, göç politikalarını yeniden tartışmaya açtı.

50 BİN GÖÇMEN CEUTA'YA AKIN ETTİ

İspanyol yetkililer, son 24 saatte yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin Fas kıyılarından yüzerek veya sınır çitlerini aşarak Ceuta'ya ulaştığını açıkladı.

Fas'ın Fenidek kıyılarından Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'den fazla düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahale edilirken, olayların kısa sürede büyüyerek kitlesel göç hareketine dönüştüğü bildirildi.



CAN KAYBI 67'YE YÜKSELDİ

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya yönelik düzensiz göç geçişlerinde can kaybı arttı. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, deniz yoluyla Ceuta'ya ulaşmaya çalışırken yaşamını yitirenlerin sayısının 67'ye ulaştığını açıkladı. Geçişlerin yoğun yaşandığı günlerde bölgeye giren yaklaşık 50 bin düzensiz göçmenin büyük kısmının komşu ülke Fas'a geri döndüğü aktarıldı. İspanya ana karasına geçemeyeceklerini veya Ceuta'da barınma imkanı bulamayacaklarını anlayan göçmenlerin birçoğunun gönüllü olarak dönüş yaptığı ifade edildi.

İspanya hükümeti, sınır güvenliğini sağlamak amacıyla Ceuta'ya ek Ulusal Polis, Sivil Muhafızlar ve askeri birlikler sevk etmişti. Düzensiz geçişlerin büyük oranda azaldığı bildirilse de güvenlik güçlerinin sınır hattındaki teyakkuz halinin sürdüğü ve yeni toplu geçişleri önlemek için Faslı yetkililerle koordinasyonun devam ettiği belirtildi.

İSPANYA ORDUYU DEVREYE SOKTU

Göçmen akınının ardından İspanya hükümeti güvenliği sağlamak amacıyla silahlı kuvvetleri Ceuta'ya sevk etti.

Başbakan Pedro Sanchez, hükümetin tüm imkanlarını seferber ettiğini belirterek bölgeye ek polis ve jandarma birlikleri gönderildiğini açıkladı.

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Sanchez, dalgakıranlara şamandıra yerleştirileceğini ve yeni güvenlik tedbirlerinin uygulanacağını duyurdu.

Göçmen akınını İspanyol topraklarının "ihlal edilmesi" olarak nitelendiren Sanchez, düzensiz göçmenlerin geri gönderileceğini söyledi.

"Bu durum emsalsiz." diyen Sanchez, İspanya'da düzensiz göçün uzun süredir düşüş eğiliminde olduğunu ancak son gelişmelerin bu tabloyu değiştirdiğini ifade etti.

İTALYA'DAN SCHENGEN KARARI

Göç krizinin ardından İtalya, İspanya ile Schengen uygulamasını geçici olarak askıya aldı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre karar, İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi'nin başkanlığında toplanan Göç ve Sınır Güvenliği Analiz Komitesi'nin değerlendirmeleri sonrasında alındı.

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İtalya'nın İspanya ile kara sınırı bulunmamasına rağmen karar, iki ülke arasındaki hava ve deniz yolu ulaşımını etkileyecek. Yolcuların İtalya'ya girişte pasaport göstermesi gerekecek.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, kararın vatandaşların güvenliğini sağlamak ve Avrupa sınırlarını korumak amacıyla alındığını belirtti.

Tajani, "Sebte'deki göçmen krizi, Avrupa Birliği sınırlarının yönetiminin üye ülkelerin ortak sorumluluğu olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

MELONİ'DEN SCHENGEN ÇAĞRISI

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya'nın Schengen bölgesinden çıkarılması çağrısında bulundu.

Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ceuta'dan gelen görüntüler çarpıcı ve bir kez daha kontrolsüz yasadışı göçün Avrupa sınırlarının güvenliğine somut bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor." dedi.

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Finlandiya da İspanya'nın Schengen'den çıkarılması yönündeki çağrıya destek verdi.

Antonio Tajani'nin de benzer açıklamaları, Madrid ile Roma arasında diplomatik gerilime neden oldu. İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, protesto amacıyla İtalya'nın Madrid Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Albares, "Dost bir ülke ve ortağımızdan, parti siyaseti demagojisi yerine Avrupa dayanışması beklediğimiz bir ülkenin dışişleri bakanından gelen bu mesaj yakışıksızdır." dedi.

FRANSA VE POLONYA SINIRLARINI GÜÇLENDİRİYOR

Fransa, İspanya sınırındaki kontrolleri artıracağını açıkladı.

İtalya ile Fransa arasında daha önce imzalanan polis iş birliği anlaşmaları kapsamında kara sınırındaki denetimlerin güçlendirilmesi konusunda da mutabakata varıldı.

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Polonya Başbakanı Donald Tusk ise ülkesinin Avrupa'yı yasa dışı göçten korumak amacıyla Belarus sınırını milyarlarca dolarlık yatırımlarla güçlendirdiğini hatırlattı.

Tusk, "Schengen'in varlığını sürdürebilmesi için İspanya'nın bizim örneğimizi izlemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AB'DEN SERT MESAJ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ceuta'daki görüntüleri "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

Von der Leyen, "Kurallarımıza uymadan kimsenin Birliğimize gelmesine izin veremeyiz. Tehlikeli geçişler derhal durdurulmalıdır." dedi.

BEYAZ SARAY'DAN İSPANYA'YA TEPKİ

Göç krizi, ABD yönetiminin de gündemine girdi.

Beyaz Saray Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Başkan Donald Trump, Avrupa'yı, kitlesel göçü mümkün kılan aşırı solcu politikaların sonuçları konusunda uzun zamandır uyarıyor." dedi.

Kelly, "Bu yıkıcı anlayışı benimseyen İspanya ve diğer ülkeler rotalarını değiştirmeli, aksi halde kendi sonlarını hazırlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Genelkurmay Başkan Yardımcısı Stephen Miller da göçmenlerin Ceuta'ya akın ettiği görüntüleri paylaşarak Demokratları hedef aldı.

İNGİLTERE'DE ACİL ÖNLEM ÇAĞRISI

Ceuta'daki gelişmeler İngiltere'de de alarm yarattı.

Muhalefetin Dışişleri Sözcüsü Priti Patel, göçmenlerin bir bölümünün İngiltere'ye ulaşmaya çalışacağını belirterek hükümete sınır güvenliğini artırma çağrısı yaptı.

Başbakan Yardımcısı Louise Haigh ise Ceuta'daki olayları "son derece endişe verici" olarak nitelendirerek, yasa dışı göçün engellenmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, gelişmeleri "endişe verici" olarak nitelendirdi ve yetkililerin İspanyol makamlarıyla temas halinde olduğunu söyledi.

Burnham, İspanya'ya "destek sağlamak ve olası senaryoları anlayabilmek için" gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

CEUTA'DA HAYAT DURMA NOKTASINA GELDİ

Göçmen akını nedeniyle Ceuta'da günlük yaşam da olumsuz etkilendi.

Birçok göçmenin yanlarında yalnızca mayo ile ve hiçbir eşyası olmadan kente ulaştığı belirtilirken, bazı işletmeler kepenk kapattı, çok sayıda kişi ise evlerinden çıkmadı.

Ceuta'da iş yeri bulunan Jose Carlos Lara, "Kıyamet gibi. Her yerde insan sel gibi akıyor." sözleriyle yaşananları anlattı.