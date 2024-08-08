İspanya’daki evi iklim aktivistlerinin hedefi oldu: Messi’ye büyük şok

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GELMİŞ geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen Lionel Messi’nin İbiza’daki dillere destan malikânesi, iklim aktivistlerinin hedefi oldu.

‘Futuro Vegetal’ adlı grup, Messi’nin İspanya’ya bağlı İbiza Adası’ndaki lüks malikânesine izinsiz girerek, duvarları kırmızı ve siyaha boyadı. Aktivistler, ayrıca malikânenin önünde açtıkları “Gezegene yardım et, zenginleri ye, polisi ortadan kaldır” yazılı pankart ile poz verdiler. Bu eylem, dünya basınında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, aktivistlerin mesajları tartışma konusu oldu.

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‘YASADIŞI EVİ RENKLENDİRDİK’

Futuro Vegetal tarafından yapılan açıklamada ise “Messi’nin İbiza’daki yasadışı malikânesini renklendirdik. Malikane, futbolcunun 11 milyon Euro gibi fahiş bir meblağ karşılığında satın aldığı yasa dışı bir yapı. Bunlar olurken, sadece Balear Adaları’nda 2 ila 4 kişi sıcak hava dalgasının doğrudan bir sonucu olarak hayatını kaybetti. Nüfusun en zengin yüzde 1’lik kesimi, en yoksul üçte ikilik kesimle aynı miktarda karbon emisyonundan sorumludur. Bu ancak kamu yetkililerinin yaşamı tehdit eden bir ekonomik-sosyal sistemi desteklemesi sayesinde mümkün olmaktadır. Aşırı sağ krizden göçmenleri sorumlu tutarken, daha iyi bir dünya için mücadele eden bizler sorunun sosyal eşitsizlik olduğu konusunda netiz. İklim kriziyle yüzleşmek için radikal bir sistem değişikliğine ihtiyacımız var” denildi. Messi ise şimdiye kadar eylemle ilgili bir yorumda bulunmadı.