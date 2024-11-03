İspanya’da yüzyılın afeti: 2 bin kişi hala kayıp

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İspanya’nın doğu ve güney bölgelerinde 29 Ekim’de yaşanan sel felaketinin ardından ölü sayısı 214’e dayanırken, 2 bin kişinin hâlâ kayıp olduğu açıklandı. “İspanya tarihinin en öldürücü doğal afeti” ve “yüzyılın felaketi” olarak tanımlanan selde kaybolanlar için arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar 4 bin 800 kişinin kurtarıldığını belirten yetkililer, ölü sayısının artmaya devam edebileceğini bildirdi.

10 BİN GÖNÜLLÜ SEFERBER OLDU

Yolların yığılmış araçlar, moloz ve kalın çamurla kapanması nedeniyle sakinlerin elektrik veya telefon bağlantısı olmadan mahsur kaldığı bazı kırsal bölgelere ulaşmakta zorluk çekildiği belirtildi. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, doğu Valensiya bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak için gönderilen 5 bin kişilik ekibe ek olarak, 10 bin asker ve polis daha konuşlandıracağını duyurdu.

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Ülkenin dört bir yanından Valensiya’ya gelen yaklaşık 10 bin gönüllü de mağdurlara yardım amacıyla seferber oldu. Sel felaketinde en büyük zararı, şu ana kadar 72 kişinin hayatını kaybettiği, 25 bin nüfuslu Paiporta ilçesi aldı. Meteorologlar yaşanan felaketi ‘DANA fenomeni’ isimli bir hava olayına bağlıyor. Buna göre aşırı yağışa, atmosferin üst tabakalarındaki soğuk havanın çok hızlı yükselen Akdeniz kaynaklı sıcak ve nemli hava ile çarpışması yol açtı.