İspanya’da umut veren düşüş eğilimi

İspanya Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkede dün 674 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 12.418’e yükseldi. Ancak, 130.759 vaka ile ABD’nin ardından ikinci sırada yer alan İspanya’da ölüm artış oranı son 10 günün en düşük seviyesine geriledi. Önceki güne göre ölüm artış oranı yüzde 5.74 olarak gerçekleşirken, bu 2 Mart’tan bu yana kaydedilen en düşük seviye oldu.