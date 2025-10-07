×
HABERLERDünya Haberleri

İspanya'da Trump karşıtı eylem: 'Katil Bebek Chucky' kostümlü Netanyahu

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Trump#Netanyahu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2025 17:57

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup aktivist, Balmumu Müzesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump karşıtı eylem yaptı.

İspanya'nın başkenti Madrid'deki Balmumu Müzesi'ne giren 4-5 aktivist, burada bulunan ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump'ın balmumu heykellerinin yanındaki sandalyeye, korku film karakteri "Katil bebek Chuky" kostümü giydirilmiş bir Netanyahu kuklası bıraktı.

Aktivistler ayrıca Trump çiftinin balmumu heykellerinin yanına, İsrail'in Gazze'deki soykırımına verdikleri destekle bilinen Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, aşırı sağcı Vox partisi lideri Santiago Abascal, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida, Madrid Özerk Yönetimi Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso'nun yüzlerinin yerleştirildiği birer köpek biblosu koydu.

Aktivistler, görevlilerin eylemin farkına varmasından önce müzeden uzaklaştı.

İSPANYOL FOTO MUHABİRLERİ İSRAİL'İN GAZETECİLERİ ÖLDÜRMESİNİ PROTESTO ETTİ

Diğer yandan İspanya'da bir grup foto muhabiri, İsrail'in son 2 yıldır Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında hayatını kaybeden 240'tan fazla gazeteciyi anmak ve onların öldürülmesini protesto etmek için İspanya Meclisi önünde eylem yaptı.

Basın önlüklerini giyen, kasklarını takan ve ellerine fotoğraf makinelerini alan İspanyol foto muhabirleri, siren sesleri altında İspanya Meclis binasının önünde yere yatarak, Gazze'de basın mensuplarının yaşadığı zorluklara, engellemelere, drama ve insanlık dışı muameleye karşı seslerini duyurmaya çalıştı.

Haberle ilgili daha fazlası:
