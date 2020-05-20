SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Kovid-19 salgÄ±nÄ±yla ilgili Ã¶lÃ¼ ve vaka sayÄ±larÄ±nÄ± gÃ¼ncelledi. Ãœlkede dÃ¼n 83 olarak aÃ§Ä±klanan gÃ¼nlÃ¼k Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ± bugÃ¼n 95'e yÃ¼kseldi. GÃ¼nlÃ¼k Ã¶lÃ¼m sayÄ±sÄ±nÄ±n dÃ¶rt gÃ¼ndÃ¼r art arda 100'Ã¼n altÄ±nda olmasÄ± dikkati Ã§ekti.Â Â Â Â Â



VirÃ¼sten hayatÄ±nÄ± kaybedenlerden 40'Ä±nÄ±n, Madrid'in ardÄ±ndan Kovid-19'un en fazla gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶zerk bÃ¶lge Katalonya'da olmasÄ± dikkati Ã§ekti. Katalonya'da toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 6 bin 21 oldu.Â Â Â Â Â

Madrid'de ise son 24 saatteki 18 artÄ±ÅŸla toplam Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n 8 bin 912 olduÄŸu bildirildi.Â Â Â Â Â

BakanlÄ±k, salgÄ±nda Ã¶lenlerin sayÄ±sÄ±nÄ± 27 bin 888 olarak aÃ§Ä±kladÄ±.Â Â Â Â Â

PCR testlerine gÃ¶re son 24 saatteki yeni vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n 416 olduÄŸu ve toplamda 232 bin 555'e Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Â Â Â Â

Yeni Kovid-19 teÅŸhisi konulan hastalardan 31'i acil servis olmak Ã¼zere 214'Ã¼nÃ¼n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â Â Â Â Â

OHAL 7 HAZÄ°RAN'A KADAR UZATILACAKÂ Â Â Â Â

Ä°spanya'da sol koalisyon hÃ¼kÃ¼meti, 14 Mart'ta ilan edilen ve 24 MayÄ±s'ta sÃ¼resi dolacak olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin 7 Haziran'a kadar uzatÄ±lmasÄ± iÃ§in bugÃ¼n meclisin onayÄ±nÄ± isteyen tezkereyi sundu.Â Â Â Â Â

AkÅŸam saatlerinde yapÄ±lacak oylamayla tezkerenin meclisten geÃ§mesi bekleniyor.Â Â Â Â Â

Kademeli normalleÅŸme kapsamÄ±nda 18 MayÄ±s'tan bu yana Ã¼lkenin yÃ¼zde 70'inde ikinci aÅŸamaya geÃ§ilirken dÃ¶rt aÅŸama olarak belirlenen sÃ¼recin haziran ayÄ± sonunda Ã¼lke genelinde tamamlanmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.Â Â Â Â Â

HÃ¼kÃ¼met, engelli veya saÄŸlÄ±k sorunu bulunmamak ÅŸartÄ±yla 6 yaÅŸ Ã¼stÃ¼ herkese yarÄ±ndan itibaren en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m kamusal alanlarda maske takma zorunluluÄŸu getirdi.Â Â Â Â Â