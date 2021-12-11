İspanya’da sel ve toprak kayması: 1 ölü

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
BDDKdan çok önemli uyarı... Maaş mesajlarına aman dikkatBDDK'dan çok önemli uyarı... 'Maaş mesajlarına' aman dikkat!#BANKA
Dünya bunu konuşuyor: Zoomdan personeli kovan şirket...Dünya bunu konuşuyor: Zoom'dan personeli kovan şirket...#Better.Com
Farke sonrası büyük sürpriz Okan Buruk, Bilic ve görüşme...Farke sonrası büyük sürpriz! Okan Buruk, Bilic ve görüşme...#Beşiktaş
Kripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktıkKripto mağdurları adliyeye akın etti: 1 koyup 8 alacaktık#Kripto Para
Asgari ücret psikolojisiAsgari ücret psikolojisi#Asgari Ücret
Talihsiz kadın anlattı: Hapisteyim ama yaşıyorumTalihsiz kadın anlattı: Hapisteyim ama yaşıyorum#Zeynel Yıldırım
Almanyanın yeni başbakanının 35 yıllık arkadaşı... Berber Behçet Olafı anlattıAlmanya'nın yeni başbakanının 35 yıllık arkadaşı... Berber Behçet Olaf'ı anlattı#Almanya Başbakanı Olaf Scholz
Bir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneriBir kış kartpostalı içinde olmak... 10 şehir 13 öneri#Seyahat
Yeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendiYeni sevgilisi ile ilk kez görüntülendi#Bora Gencer
Omikron belirsizliğiOmikron belirsizliği#Omicron
Tarihi yarış öncesi Verstappenden özel açıklamalar Umarım...Tarihi yarış öncesi Verstappen'den özel açıklamalar! 'Umarım...'#Formula 1
Bakan Akar açıkladı Şehitlerin kanı yerde kalmadıBakan Akar açıkladı! Şehitlerin kanı yerde kalmadı#Hulusi Akar
G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık Bonus puan işleri değiştirdi...G.Saray ve F.Bahçe sonrası kritik sıraya ulaştık! Bonus puan işleri değiştirdi...#UEFA Ülke Puanı
Kovid-19da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilkKovid-19'da son gelişmeler: Vakalarda aylar sonra bir ilk!#Koronavirüs
Berrakın sıkıntısıBerrak'ın 'sıkıntısı'#Berrak Tüzünataç
HABERLERDünya Haberleri

İspanya’da sel ve toprak kayması: 1 ölü

#İspanya#SEL#Dünya
İspanya’da sel ve toprak kayması: 1 ölü

Barra fırtınasının ardından İspanya’nın kuzeyinde görülen şiddetli yağış, sel baskınlarına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Barra fırtınası İspanya’nın genelinde etkili olurken ülkenin kuzeyindeki Bask ve Navarra bölgelerinde yağışlar, sel baskınlarına ve bazı nehirlerin taşmasına neden oldu. Navarra Özerk Topluluğu Yönetimi bölgedeki 3 nehrin taştığını, Pamplona şehrindeki bazı mahallelerde sel baskınları yaşandığı bildirirken, Bask bölgesinde birçok ev ve bir hastane sular altında kaldı.

İspanya’da sel ve toprak kayması: 1 ölü

ÇÖKEN KLÜBEDE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Navarra Özerk Bölgesinde yer alan Sunbilla kasabasında ise toprak kayması sonucu çöken bir kulübede 49 yaşında 1 kadın hayatını kaybetti. Navarra bölge polisi tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlardan alınan toprak kayması ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri bir evin önünde otopark olarak kullanılan kulübede kadının cansız bedenine ulaştığı ve kadını kulübede aracının içinde bulan kurtarma ekipleri kadının felaketten kaçmaya çalışırken öldüğünü tahmin ettiklerini belirtti. Navarra bölge yetkilileri, yağışların tüm tahminlerini aştığını belirtirken, vatandaşları gereksiz seyahatten kaçınmaları konusunda uyardı.

İspanya’da sel ve toprak kayması: 1 ölü

HASTANEYE ULAŞIM KESİLDİ

Bask bölgesinde ise Argal ve Deba nehirlerinin taşması sebebiyle Huerte, Villava ve Mendaro kasabalarında bulunan birçok ev sular altında kalırken, Mendaro’daki hastanenin çevresindeki yolları kaplayan sel suları sebebiyle hastaneye ulaşım kesildi. Bask bölgesi meteoroloji ajansı Euskalmet tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki yağışların şiddetini azaltarak devam edeceği ve önümüzdeki saatlerde hava koşullarında iyileşme olacağı belirtildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#SEL#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu

Yaş 31... O şimdi dizilerin aranan oyuncusu!

#Ünlülerin Gençlik Fotoğrafları
Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

Yanıltıcı promosyon mesajlarına dikkat

#BANKA
Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

Bir kış kartpostalı içinde olmak: Karın en çok yakıştığı yerler | 10 şehir 13 öneri

#Seyahat