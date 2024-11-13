×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İspanya'da sel durmuyor: 8 bölgede alarm verildi

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Sel#Alarm
İspanyada sel durmuyor: 8 bölgede alarm verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2024 12:32

İspanya'nın Valensiya bölgesinde sel felaketine yol açan şiddetli yağışlar durulmuyor. Ülkede yaşanan kötü hava koşulları nedeniyle 8 özerk bölgede olası sel ve su baskınlarına karşı alarm verdi.

Haberin Devamı

İspanya'da 29 Ekim'de Valensiya başta olmak üzere ülkenin doğu ve güney bölgelerinde yaşanan sel felaketinin ardından şiddetli yağışa bağlı kötü hava koşulları devam ediyor.

AEMET, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesindeki Malaga ve doğudaki Katalonya bölgesinde bulunan Tarragona kentlerini özellikle uyarırken, buralarda kırmızı alarma geçildiği kaydedildi.

Turuncu alarmın verildiği kuzeydeki Galisya, Cantabria, Kastilya ve Leon ile ortadaki Kastilya-La Mancha bölgelerinde de şiddetli yağış ve fırtına uyarıları yapıldı.

Malaga'da nehir kıyısında olan Guadalhorce kasabasında yaklaşık 3 bin kişi, tedbir amaçlı evlerinden tahliye edildi.

Endülüs özerk yönetim hükümeti de Granada'da 48, Malaga'da 29 ve Almeria'da 4 olmak üzere 81 belediyede "Bölgesel Yerel Acil Durum Planını" etkinleştirdiğini duyurdu.

Haberin Devamı

Ayrıca sel felaketinin olduğu afet bölgesi Valensiya'da 11 Kasım'da tekrar eğitime başlayan okullar, bugünkü kötü hava şartlarından dolayı açıldıktan iki gün sonra bir günlüğüne tatil edildi.

İspanya'da 29 Ekim'deki sel felaketinin ardından toplam ölü sayısı 222 (Valensiya'da 214, Kastilya-La Mancha'da 7 ve Endülüs'te 1) olurken, 32 kişi de kayıp listesinde yer alıyor.

Hükümet, bir hafta arayla açıkladığı iki yardım ve önlem paketinde, 75'i Valensiya'da olmak üzere 78 ilçe ve kasabadaki afetzedelerin yaralarını sarabilmek ve bölgenin yeniden yapılanması için yaklaşık 14 milyar avro aktarılacağını duyurmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Sel#Alarm

BAKMADAN GEÇME!