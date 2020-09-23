İspanya'da pandemi nedeniyle ekonomi yüzde 17,8 küçüldü

İspanya'da koronavirüs salgınına bağlı olarak vaka sayılarında ve can kayıplarında kritik artış sürüyor. Ülkede salgının sağlık sistemine etkilerinin yanında, ekonomik olarak da olumsuz etkileri ortaya çıkmaya başladı. İspanya medyası, ülke ekonomisinin Nisan-Temmuz ayları içerisinde yüzde 17,8 oranında küçüldüğünü, 2020nin ikinci çeyreğinde ise küçülmenin devam ettiği aktarıldı. Bu oranda bir küçülmenin de 1936-1939 yılları arasında süren İspanya İç Savaşından bu yana görülen en fazla küçülme olduğu bildirildi.