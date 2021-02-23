İspanya'da koronavirüsten dolayı son 24 saatte 443 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerinde günlük can kayıpları halen yüksek seviyelerde olmasına rağmen yeni vakalarda düşüşün devam ettiği görüldü.



Her 100 bin kişide tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 235'e gerilediği İspanya, Avrupa Birliği'nin belirlediği ve 250 vaka sınırı koyduğu Kovid-19'da aşırı riskli ülkeler listesinden uzun bir süre sonra çıktı.



Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı dünden bugüne 443 artışla 68 bin 79'a, toplam vaka sayısı da 7 bin 461 artışla 3 milyon 161 bin 432'ye ulaştı.



Ülkede mevcut durumda, Kovid-19 hastalarının yatak doluluk oranının hastanelerde yüzde 11,27, acil serviste ise yüzde 31,54 olduğu bilgisi paylaşıldı.



Salgına karşı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da yerel yönetimlerin inisiyatifiyle mevcut tedbirler ocak ayı başında kademeli olarak genişletilmiş ve bu sayede yeni vaka sayılarındaki yüksek artış durdurulmuştu.



Ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı devam ederken, ekonomik kaygılardan ve mahkeme kararlarıyla bar, restoran ve alışveriş merkezlerinde çalışma şartlarıyla ilgili önlemler gevşetiliyor.