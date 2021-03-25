İspanya'da koronavirüsten dolayı günlük can kayıpları artmaya başladı

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgında toplam can kaybı 74 bin 420'ye, vaka sayısı da 3 milyon 247 bin 738'e çıktı.



Kovid-19'da günlük vaka ve can kayıplarında artışın gözlendiği İspanya'da, dün 320 olan ölüm sayısı bugün 356'ya yükseldi.



Sağlık Bakanı Carolina Darias da Kovid-19'da mevcut verilerin "endişe verici boyuta gelmeye başladığı" uyarısında bulundu.



Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulanan İspanya'da, ülke genelinde uygulanan gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları devam ediyor.

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