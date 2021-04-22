İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 132 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 232'ye çıktı.



Ceuta ve Melilla kentleri dışında Bask, Navarra ve Madrid özerk yönetimleri salgının en yoğun görüldüğü bölgeler olarak öne çıkmaya devam etti.



Ülkede son 24 saatte 132 artışla toplam can kaybı 77 bin 496'ya ve toplam vaka sayısı 3 milyon 456 bin 886'ya ulaştı.



Bakanlık mevcut durumda 10 bin 49 Kovid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 2 bin 283'ünün yoğun bakımda olduğunu açıkladı.



Yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranında yüzde 45 ile Madrid ilk sırada bulunuyor.



Salgından dolayı 25 Ekim'den bu yana ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) uygulayan İspanya'da, gece sokağa çıkma yasağı, salgının yoğun görüldüğü yerlerde bölgesel karantina, ev misafirliği yasağı ve özerk yönetimler arası serbest dolaşım kısıtlamaları da devam ediyor.

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