İspanya'da korkunç kaza: Helikopter yüksek gerilim hattına çarptı

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İspanya’da helikopter kazası meydana geldi. Valencia bölgesindeki Puçol kentinde dün yerel saatle 10.00 sıralarında İspanyol operatör Bigas Grup Helikopterleri'ne ait Bell 206B Jet Ranger III helikopterinin yüksek gerilim hatlarına çarparak düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Kazanın, helikopterin içindeki 3 görevlinin gerilim hatlarının sağlamlığını denetlemek için bölgede gezdiği sırada meydana geldiği öğrenildi.



Tarlaya düşen helikopterin yüksek gerilim hattına çarpma sebebi araştırılırken, İtfaiye görevlileri, kesilen kablolardan kaynaklanan elektrik riskini izlemek ve yakıt nedeniyle oluşabilecek yangın riskini kontrol altına almak için alanı kordon altına aldı.