İspanya’da konferans merkezi hastane oldu

Bu arada salgın ülkede en çok başkent Madrid, Bask ve Katalonya özerk yönetimlerini etkilemeye devam ediyor. Başkent Madrid’de ölü sayısı düne nazaran 200’den fazla artışla 1021’e, vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artışla 10 bine çıktı. Madrid’deki IFEMA Konferans Merkezi de hastaneye dönüştürüldü. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Gelecek günler çok zor olacak” sözünü yineledi.