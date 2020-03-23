İspanya’da konferans merkezi hastane oldu
İspanya’da COVID-19 salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı, düne göre 394’lük artışla 1720’ye, vaka sayısı ise 3 bin 646’lık artışla 28 bin 572’ye yükseldi.
Bu arada salgın ülkede en çok başkent Madrid, Bask ve Katalonya özerk yönetimlerini etkilemeye devam ediyor. Başkent Madrid’de ölü sayısı düne nazaran 200’den fazla artışla 1021’e, vaka sayısı ise yaklaşık 2 bin artışla 10 bine çıktı. Madrid’deki IFEMA Konferans Merkezi de hastaneye dönüştürüldü. Öte yandan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, “Gelecek günler çok zor olacak” sözünü yineledi.
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