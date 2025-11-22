İspanya'da kömür madeninde göçük: 2 ölü

Güncelleme Tarihi:
İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde, Cangas del Narcea’ya bağlı Vega de Rengos'taki bir kömür madeninin eksi 2'nci katındaki zeminde göçük meydana geldi.
Yaşanan kazan nedeniyle 2 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.
Sanchez yayımladığı taziye mesajında, “Göçükte hayatını kaybeden madencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına tüm sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.