Dünya Haberleri

İspanya'da kömür madeninde göçük: 2 ölü

#İspanya#Maden#Göçük
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2025 16:16

İspanya'nın kuzeyindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti.

İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinde, Cangas del Narcea’ya bağlı Vega de Rengos'taki bir kömür madeninin eksi 2'nci katındaki zeminde göçük meydana geldi.

Yaşanan kazan nedeniyle 2 işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, maden kazasında hayatını kaybeden işçiler için taziye mesajı yayımladı.

Sanchez yayımladığı taziye mesajında, “Göçükte hayatını kaybeden madencilerin ailelerine, arkadaşlarına ve meslektaşlarına tüm sevgilerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.

