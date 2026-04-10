İspanya’da kira eylemi

İspanya’daki Kiracılar Sendikaları Konfederasyonu’ndan yapılan açıklamada, ‘yasalara aykırı uygulamalar’ sürdürmekle suçladığı emlak şirketi Alquiler Seguro’ya karşı ilk ulusal kira grevini organize etmek için bir kampanya başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, özellikle Madrid ve Barselona gibi büyük şehirlerde kiracıların yıllardır haksız ödeme yapmak zorunda bırakıldığı vurgulanarak, “Artık daha fazla bekleyemeyiz. Yasadışı ücretlerden (kiralama başına iki hatta üç kirayı bulan emlakçı payı), aynı gruba ait şirketler aracılığıyla dayatılan sigorta ve faturalardan, konut bakım eksikliğinden ve sadece bir mülkü görmek için 200 Euro’ya varan ücretler gibi onlarca suistimalden bıktık” ifadeleri yer aldı.

3.6 MİLYON EURO CEZA KESİLDİ

Eylemin İspanya’da bir ilk olacağı kaydedilen açıklamada, “Bizi görmezden geldikleri, hileli kazançları ceplerine indirdikleri ve kira sözleşmelerinde kötü niyetli maddeler dayattıkları için bu eylemi yapacağız. Ev ev örgütleneceğiz ve bu tarihi bir olay olacak” değerlendirmesi yer aldı. Açıklamada, eylemin, artan kira maliyetlerine karşı olduğu belirtilerek, her 5 yılda bir kiralık mülke taşınmak için kiracıların 4 bin Euro’dan fazla ödemek zorunda kaldığı ve bunun sürekli arttığı vurgulandı.

Öte yandan Tüketim Bakanlığı, şikâyetlerin odağındaki Alquiler Seguro şirketine 3.6 milyon Euro’luk para cezasını onayladı. Karara göre şirket, para cezasının yanı sıra kiralamada kötüye kullanım olarak değerlendirilen maddeleri kaldıracak ve ihlalleri düzeltecek.

KONUT FİYAT ARTIŞINDA 4’ÜNCÜ

AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre İspanya, 2025’in dördüncü çeyreğinde ev alım fiyatlarının 2014’ün aynı dönemine göre en fazla arttığı dördüncü AB ülkesi oldu. Rapora göre, 2025’in dördüncü çeyreğinde konut fiyatları AB ülkelerinde ortalama yüzde 5.5 artarken, İspanya’da bu artış yüzde 12.9’u buldu. Eurostat’a göre AB’de konut fiyatlarının en fazla arttığı ülkeler ise Macaristan (yüzde 21.2), Portekiz (yüzde 18.9) ve Hırvatistan (yüzde 16.1) olarak sıralandı.