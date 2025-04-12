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İspanya'da İsrail tepkisi! Eurovision'a katılmasına karşı çıktı

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#İspanya#Eurovision#İsrail
İspanyada İsrail tepkisi Eurovisiona katılmasına karşı çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 10:42

İspanya devlet televizyonu RTVE, Avrupa Yayın Birliğinden (EBU) İsviçre'nin Basel kentinde mayısta düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması'na İsrail'in katılımı konusunda tartışma açılmasını talep etti. RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, İsrail’in devlet televizyonu KAN aracılığıyla yarışmada yer almasının toplumda rahatsızlık yarattığını belirtti.

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İspanya devlet televizyonu RTVE, Gazze’de devam eden çatışmalara ilişkin kamuoyunda oluşan endişeleri gerekçe göstererek, İsrail’in Eurovision Şarkı Yarışması’na katılımının tartışmaya açılması yönünde Avrupa Yayın Birliği’ne (EBU) çağrıda bulundu.

RTVE Başkanı Jose Pablo Lopez, EBU’ya gönderdiği mektupta İspanya’nın yarışmaya olan bağlılığını vurgularken İsrail’in devlet televizyonu KAN aracılığıyla yarışmada yer almasının toplumda rahatsızlık yarattığını belirtti.

Lopez, EBU’nun bu konuda üye yayıncılar arasında bir tartışma zemini oluşturması gerektiğini ifade etti. RTVE’nin resmi açıklamasında, “RTVE, EBU’nun bu tartışmayı kabul etmesinin ve üye yayıncılar arasında bir düşünme alanı yaratmasının uygun olacağına inanıyor” ifadelerine yer verildi.

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Bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'nın 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde İsviçre'nin Basel kentinde gerçekleştirilmesi planlanıyor

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#İspanya#Eurovision#İsrail

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