İspanya'da hayat durdu, son 20 yılın en soğuk kışı yaşanıyor...

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İspanya, hafta sonundan beri etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuklarla karşı karşıya kaldı. Yetkililer yaşlıları evde kalmaları konusunda uyardı.

Sert hava koşulları nedeniyle Barselona’daki iki evsizin de aralarında bulunduğu yedi kişi hayatını kaybetti.

Ülkede ayrıca son 20 yılın en soğuk gecesi yaşandı, bazı bölgelerde sıcaklık -25 dereceye kadar düştü.

Kar fırtınası kış mevsimlerini oldukça ılıman geçirmeye alışmış İspanyollara zor anlat yaşattı.

‘İSPANYA SİBİRYASI’

En düşük sıcaklığın kaydedildiği bölge Madrid’in 197 km kuzeydoğusunda yer alan ve ‘İspanya Sibiryası’ olarak da Molina de Aragón, bölgesi olduğu ifade edildi.

Bölge sakinlerinden Yoli Asensio BBC’ye ‘Birkaç gün daha bu soğuğa maruz kalacağız ama hepimiz bir aradayız ve bun rağmen burada hayat çok zor çünkü etrafta çok kar var, yollar kapandı.’ dedi.



Pazartesi günü Madrid’in koronavirüs salgınından dolayı baskı altında olan hastanelerine 1.200’e yakın buzda ve karda kayarak düşmeye bağlı kırık şikayetiyle hasta geldi.

İspanyol medyasının haberine göre, meydana gelen elektrik kesintisi Madrid-Barselona yüksek hızlı demiryolu bağlantısının askıya alınmasına neden oldu ancak seferler yeniden başladı.

Birçok banliyö treni hizmetleri de aşırı hava koşullarından dolayı seferlerini kontrollü olarak sürdürüyor.

Hafta sonu Madrid-Barajas havaalanında uçuşlar askıya alınmıştı ancak karların pistten temizlenmesinin ardından uçuşlar tekrar başladı.

İspanya'nın El País gazetesi, buzlu yol koşullarının yarattığı tehlikenin, ‘neredeyse distopik bir gerçeklikle karşılaştırılabilecek devasa bir çaba’ olarak tanımladı.

Gazete, 1.300 kar temizleme aracının yaklaşık 12.000km’lik yolu karlardan temizlemek üzere faaliyet gösterdiğini söyledi.



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