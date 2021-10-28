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İspanya'da flaş 'kira' kararı: Ev sahibine 9 bin euro ceza!

#İspanya#Kira Zammı#CEZA
İspanyada flaş kira kararı: Ev sahibine 9 bin euro ceza

Fahiş kira artışları ülkemizde son günlerde gündemden düşmüyor. Bu konuda İspanya'dan gelen örnekse hayli dikkat çekici. Barselona'da belediye, fahiş kira zammı yapmak isteyen ev sahibine 9 bin euro ceza verdi...

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İspanya'da evini yüksek bedelle kiraya veren ev sahibine 9 bin avro ceza kesildi!

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde belediye, yüksek kira bedeli aldığı gerekçesiyle bir ev sahibine 9 bin avro ceza verdi.

Konut krizinin ve yüksek, ev kiralarının önemli bir sorun olduğu İspanya'da, merkezi hükümetin yanı sıra yerel yönetimler de bu konuya çözüm bulmanın yollarını arıyor.

Katalonya özerk yönetiminde Eylül 2020'den bu yana yürürlükte olan yeni konut yasası gereği ilk ceza Barselona kentinde kesildi.

Barselona Belediyesi, önceden 950 avroya kiraladığı ev için yeni kiracıdan 1200 avro talep eden ev sahibine 9 bin avro ceza verdi.

Kiracısından ‘kiralık ev’

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İspanyol basınında yer alan, belediye ve sendika yetkililerine dayandırılan haberlerde, mevcut yasayı ihlal eden evin sahibi şirketin, kiracıya para iadesi yaptığı ve belediyenin cezasına itiraz ettiği belirtildi.

İspanyada flaş kira kararı: Ev sahibine 9 bin euro ceza

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Katalonya'daki düzenlemelere göre, son beş yıl içinde bir kira sözleşmesi varsa yenisinin de aynı bedelde olması gerekiyor.

Yeni düzenleme, ihlal durumunda 9 bin ila 90 bin avro ceza öngörüyor.

İspanya'da sol görüşlü iki siyasi partinin koalisyonundan oluşan merkezi hükümette, ülkede bir ilk olacak konut yasası tasarısını 26 Ekim'deki Bakanlar Kurulu'nda kabul edip meclise göndermişti.

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Tasarı gereği özerk yönetimlerin inisiyatifine bırakılarak kira artışlarının kontrol altına alınması, boş dairelerin kiralanmasının teşvik edilmesi ve 18-35 yaş arasındaki gençlere 250 avroluk kira yardımı yapılmasını amaçlıyor.

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