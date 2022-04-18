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İspanya’da dev operasyon! 4 Türk 1.1 milyar TL’lik kokainle yakalandı

#İspanya#Uyuşturucu Operasyonu#Balıkçı Teknesi
İspanya’da dev operasyon 4 Türk 1.1 milyar TL’lik kokainle yakalandı

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nda yapılan uyuşturucu operasyonunda, 4’ü Türk olan 5 kişilik mürettabatlı balıkçı teknesinde 2.9 ton kokain ele geçirildi. Mürettabatın tamamı gözaltına alınırken, ele geçirilen kokaini sokaktaki satış değerini yaklaşık 72 milyon Euro olduğu belirtildi.

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İspanyol polisi, Kanarya Adaları’nın güneyinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 3 ton kokain ele geçirdi. Atlantik Okyanusu’nda uyuşturucuya karşı mücadele eden Lizbon merkezli uluslararası MAOC-Narkotik kuruluşunun ihbarı üzerine, İspanyol polisi, İspanya ulusal muhafızları ve maliye bakanlığı ortak operasyon düzenledi. “AKT 1” adlı balıkçı teknesini geçen çarşamba günü Kanarya Adaları’nın 300 deniz mili açığında durduran güvenlik güçleri, teknenin yakıt tanklarından birine gizlenmiş, 2.9 ton kokaini ele geçirdi.

AFRİKA ROTASINDA YAKALANDI

İspanyol polisinden bir sözcü dün yaptığı açıklamada, geminin 4 Türk ve 1 Gürcü vatandaşından oluşan mürettebatının gözaltına alındığını belirtti. Tekne, Avrupa’ya uyuşturucu sokmak için kullanılan “Afrika rotası” olarak adlandırılan güzergâh üzerinde yakalandı. Teknede ele geçirilen 2.9 ton miktarındaki kokainin sokaktaki satış değerinin yaklaşık 72 milyon Euro (yaklaşık 1 milyar 139 milyon 40 bin TL) olduğu tahmin ediliyor. 

 

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#İspanya#Uyuşturucu Operasyonu#Balıkçı Teknesi

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