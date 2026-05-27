×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

İspanya'da deprem etkisi yaratan operasyon: Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

Güncelleme Tarihi:

#İspanya#Sanchez#Yolsuzluk
İspanyada deprem etkisi yaratan operasyon: Başbakan Sanchezin partisine polis baskını
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2026 12:57

İspanyol Başbakanı Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) Madrid'deki genel merkezine baskın düzenleyen polis, devam eden bir yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı belgelere el koydu. Operasyon, eski Başbakan Jose Luis Rodriguez Zapatero’nun geçen hafta resmen soruşturmaya dahil edilmesinin ardından gerçekleşti. Başbakan Pedro Sanchez hükümeti üzerindeki baskı, aralarında Zapatero’nun da bulunduğu çok sayıda yolsuzluk davasıyla giderek artıyor.

Haberin Devamı

GİRİŞ: Adli kaynakların aktardığına göre, İspanya Jandarması’nın özel birimi UCO’ya bağlı ajanlar çarşamba günü PSOE’nin genel merkezine girerek belge talebinde bulundu.

El Confidencial gazetesinin haberini doğrulayan bir adli kaynak, operasyonun eski parti üyesi Leire Diez’in de adının geçtiği SEPI devlet holding şirketindeki iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğunu bildirdi.

İspanyada deprem etkisi yaratan operasyon: Başbakan Sanchezin partisine polis baskını

ESKİ BAŞBAKAN ZAPATERO HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Zapatero hakkında, 2004-2011 yılları arasında İspanya’yı yöneten ve Sanchez’in müttefiki olan bir isim olarak devlet destekli bir havayolu şirketinin kurtarılması sürecindeki iddia edilen usulsüzlükler nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınABD en ölümcül savaş uçaklarını İsraile konuşlandırdı: Benzeri görülmemiş yığınakABD 'en ölümcül' savaş uçaklarını İsrail'e konuşlandırdı: Benzeri görülmemiş yığınakHaberi görüntüle

Zapatero, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek herhangi bir yanlışlık yapmadığını savunuyor. Dava, başbakanın yakın çevresindeki isimlerin karıştığı iddia edilen yolsuzluk vakalarından sadece biri olarak öne çıkıyor.

İspanyada deprem etkisi yaratan operasyon: Başbakan Sanchezin partisine polis baskını

Eski İspanya başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero

SANCHEZ’İN AİLESİNE YÖNELİK DAVALAR

Başbakan Sanchez’in kardeşi David Sanchez’in nüfuz ticareti suçundan yargılanması beklenirken, eşi Begona Gomez de ayrı bir yolsuzluk davasında soruşturma altında. Sanchez, aile üyelerine karşı açılan davaları asılsız bularak bunların sağcı bir “karalama kampanyasının” parçası olduğunu ifade etti.

Sanchez’in eski yakın çalışma arkadaşı ve eski ulaştırma bakanı Jose Luis Abalos ise mayıs ayının başlarında kapanış konuşmalarının yapıldığı kendi yolsuzluk davasında karar bekliyor.

İspanyada deprem etkisi yaratan operasyon: Başbakan Sanchezin partisine polis baskını

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Ana muhalefet partisi muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez hükümetinin yolsuzluk koktuğunu ileri sürerek erken seçim çağrısını yineledi. Sanchez, Papa XIV. Leo'nun önümüzdeki ay İspanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde çarşamba günü Vatikan’da bulundu. Başbakan’ın günün ilerleyen saatlerinde, Zapatero hakkında soruşturma başlatılmasından bu yana ilk basın toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gözden KaçmasınUkrayna lideri Zelenskiden Türkçe Kurban Bayramı mesajıUkrayna lideri Zelenski'den Türkçe Kurban Bayramı mesajıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#İspanya#Sanchez#Yolsuzluk

BAKMADAN GEÇME!