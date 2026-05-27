İspanya'da deprem etkisi yaratan operasyon: Başbakan Sanchez'in partisine polis baskını

GİRİŞ: Adli kaynakların aktardığına göre, İspanya Jandarması’nın özel birimi UCO’ya bağlı ajanlar çarşamba günü PSOE’nin genel merkezine girerek belge talebinde bulundu.

El Confidencial gazetesinin haberini doğrulayan bir adli kaynak, operasyonun eski parti üyesi Leire Diez’in de adının geçtiği SEPI devlet holding şirketindeki iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğunu bildirdi.

ESKİ BAŞBAKAN ZAPATERO HAKKINDAKİ SORUŞTURMA

Zapatero hakkında, 2004-2011 yılları arasında İspanya’yı yöneten ve Sanchez’in müttefiki olan bir isim olarak devlet destekli bir havayolu şirketinin kurtarılması sürecindeki iddia edilen usulsüzlükler nedeniyle soruşturma yürütülüyor.

Zapatero, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek herhangi bir yanlışlık yapmadığını savunuyor. Dava, başbakanın yakın çevresindeki isimlerin karıştığı iddia edilen yolsuzluk vakalarından sadece biri olarak öne çıkıyor.

Eski İspanya başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero

SANCHEZ’İN AİLESİNE YÖNELİK DAVALAR

Başbakan Sanchez’in kardeşi David Sanchez’in nüfuz ticareti suçundan yargılanması beklenirken, eşi Begona Gomez de ayrı bir yolsuzluk davasında soruşturma altında. Sanchez, aile üyelerine karşı açılan davaları asılsız bularak bunların sağcı bir “karalama kampanyasının” parçası olduğunu ifade etti.

Sanchez’in eski yakın çalışma arkadaşı ve eski ulaştırma bakanı Jose Luis Abalos ise mayıs ayının başlarında kapanış konuşmalarının yapıldığı kendi yolsuzluk davasında karar bekliyor.

MUHALEFETTEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Ana muhalefet partisi muhafazakar Halk Partisi'nin (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo, Sanchez hükümetinin yolsuzluk koktuğunu ileri sürerek erken seçim çağrısını yineledi. Sanchez, Papa XIV. Leo'nun önümüzdeki ay İspanya'ya yapacağı ziyaret öncesinde çarşamba günü Vatikan’da bulundu. Başbakan’ın günün ilerleyen saatlerinde, Zapatero hakkında soruşturma başlatılmasından bu yana ilk basın toplantısını gerçekleştirmesi bekleniyor.