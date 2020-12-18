MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleriİspanya’da Covid-19’a karşı aşılamalar başlıyor
GeriDünya İspanya’da Covid-19’a karşı aşılamalar başlıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Dünya
İHA / Fotoğraf: Reuters
Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:44 | Son Güncelleme:

İspanya’da Covid-19’a karşı aşılamalar başlıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İspanya’da Covid-19’a karşı aşılamalar başlıyor
Abone Olgoogle-news

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, İspanya’da korona virüse (Covid-19) karşı aşılamanın 27 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ilk tamamlanan aşılama planına sahip ülkelerinden olan İspanya’da Covid-19’a karşı aşılamalar başlıyor.

İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech firmalarının ortak çalışması olarak geliştirilen Covid-19 aşılarının İspanya’ya gelmesinden 1 gün sonra 27 Aralık’ta ülke genelinde aşılamanın başlayacağını ifade etti.

İspanya’nın ilk teslimatta büyük bir miktarda aşı alacağını belirten Bakan Illa, ilk teslimattaki aşıların sayısı hakkında bir açıklama yapmadı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği açıklamalarda aşılamanın ilk ayağında 2 milyon 500 bine yakın İspanya vatandaşının aşılanacağını ve ilk olarak evde bakıma muhtaç yaşlıların ve bakıcılarının aşılanacağını bildirmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle