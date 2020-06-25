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AA
Haber Giriş: 25.06.2020 - 18:58,Son Güncelleme:

İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 330'a yükseldi

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İspanya'da corona virüsten ölenlerin sayısı 28 bin 330'a yükseldi
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İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kovid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan Bakanlık, toplam ölü sayısını 28 bin 330 olarak güncelledi.

Bakanlık, ölü sayısını dün 28 bin 327 olarak açıklamıştı.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 11 olan Kovid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunun Castilla y Leon (7) özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 157 artan vaka sayısının, toplamda 247 bin 486'ya yükseldiği bilgisi verildi.

PORTEKİZ'DEKİ DURUM

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin toplam sayısının 1549'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 240'ı Lizbon'da olmak üzere 311 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 40 bin 415 olduğu bildirildi.

Kovid-19 hastalarında iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 382 olarak verildi.

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