İspanya’da çocuklara kısmi evden çıkma izni

14 Mart tarihinden beri sokağa çıkmaları yasak olan çocukların 27 Nisan’dan itibaren evden çıkabilecekleri açıklandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, haftalardır evden çıkmayan çocukların 27 Nisan’dan sonra günün belirli saatlerinde sokağa çıkışlarına izin verileceğini, bu sayede çocukların dışarıda temiz hava almasının sağlanacağını duyurdu. Sanchez ülkedeki olağanüstü hal durumunun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs’a kadar uzatılacağını da ifade etti.

5 HAFTANIN EN DÜŞÜĞÜ

İspanya’da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 410 artarak 20.453’e yükseldi. Bu, ölümlerde son 5 haftanın en düşük günlük artışı olarak kaydedildi. Ülkede ölümler, 2 Nisan’da günlük 950 ile zirve yapmıştı. Dünkü verilere göre vaka sayısı ise 4.218 artışla 195.944 oldu.