İspanya’da artan vaka alarmı

İSPANYA’da son haftalarda artan koronavirüs vakaları ülke ile ‘güvenli koridor’ uygulaması yürüten İngiltere’yi alarma geçirdi. Ani bir kararla İspanya’yı seyahat için “güvenli ülkeler” listesinden çıkaran İngiltere, buradan dönen yolcular için 14 günlük karantina uygulayacağını duyurdu. İspanya’da özellikle ülkenin doğusundaki Katalonya ve Aragon özerk bölgelerinde yoğunlaşan vakalar nedeniyle ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Binlerce İngiliz turistin tatil için İspanya’ya gitmesinin ardından gelen bu ani karantina kararı büyük tepki çekti. İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ise, alınan önlemler için özür dilemeyeceklerini söyledi. Öte yandan İspanya hükümeti, ülkelerinin turistler için güvenli olduğu yönünde açıklama yaptı.

AVRUPA ENDİŞELİ

Son günlerde İspanya’da görülen vaka artışı Fransa’da da endişeye neden oldu. Fransa Başbakanı Jean Castex vatandaşlarına Katalonya bölgesine gitmemeleri tavsiyesinde bulunurken, Fransa-İspanya sınır geçişlerinde yeni kısıtlamalar uygulanması için İspanyol hükümeti ile görüşmeler yapıldığını söyledi. Almanya hükümeti ise İspanya içindeki bazı riskli bölgelere seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulundu. Norveç, İrlanda ve Belçika, İspanya’dan gelenler için değişen sürelerde karantina uygularken; Hollanda ve Polonya zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması gerektiği açıklaması yaptı.

KORKUTUCU TABLO

Şu ana kadar yaklaşık 320 bin vakanın tespit edildiği İspanya’da 28 bin 432 kişi hayatını kaybetti. Mayıs ayı sonunda 200 seviyesine gerileyen günlük yeni vaka sayısı son haftalarda büyük artış gösterdi. Son günlerde yeni korona vakaları 2 bin ila 2 bin 600 arasında seyrediyor.

KUZEY KORE’DE İLK KORONA VAKASI

KUZEY Kore’de ilk koronavirüs vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde görüldüğü bildirildi. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, geçen hafta Kuzey Kore’ye Kaesong şehrinden yasa dışı şekilde giren bir kişi COVID-19 şüphesiyle gözlem altına alındı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici anti-salgın tedbirlerine rağmen durum kritik” dedi. Durum tespiti sonrası Kaesong’un geçen cuma gününden bu yana giriş çıkışa kapatıldığını vurgulayan Kim, son 5 günde şehre seyahat etmiş kişilerin karantinada tutulduğunu aktardı.